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    据传PS5和XSX国行版将在21年发售 可能不会同步首发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，据国外媒体Niko Partners发布的报告，PS5和Xbox Series X国行版将于2021年推出。

    据传PS5和XSX国行版将在21年发售 可能不会同步首发

    据传PS5和XSX国行版将在21年发售 可能不会同步首发
    据传PS5和XSX国行版将在21年发售 可能不会同步首发

    最近推主Sikandar Mahmood分析了Niko发布的这份报告，称PS5和Xbox Series X将被证明是中国游戏收入的主要推动因素之一，不过这两个主机直到2021年才会在国内发售。

    值得注意的是，PS4和Xbox One国行版分别于2015年3月20日和2014年9月29日发售。

    Mahmood提到的其他数据：

    中国主机和电视游戏市场2019年收入9.97亿美元，有望在2024年达到21.5亿美元，这包括硬件和软件的灰色市场收入以及行货销量;

    2019年中国主机玩家总数为1100万，到2024年这一数字有望达到1915万;

    到2024年之前，中国主机游戏市场收入的增加，主要靠任天堂Switch，次世代主机PS5和Xbox Series X以及对登陆主机的高清游戏日益增长需求的推动;

    由于严格的监管，导致国行游戏数量非常有限，因此灰色市场仍然在中国主机游戏市场扮演者主要角色，到2024年仍将是中国主机市场收入的主要来源。

    PS4仍然是中国主机市场的领导者，但最终会被任天堂Switch超过，后者的销售速度更快。【7464849】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7464849.html report 958 中关村在线消息：近日据悉，据国外媒体Niko Partners发布的报告，PS5和Xbox Series X国行版将于2021年推出。据传PS5和XSX国行版将在21年发售 可能不会同步首发最近推主Sikandar Mahmood分析了Niko发布的这份报告，称PS5和Xbox Series X将被证明是中国游戏收入的主要...
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