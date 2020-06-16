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    iPhone 12海蓝色概念图曝光 一些关键细节公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，苹果可能会稍微推迟 iPhone 12 系列智能机的发布日期，近日网络上除了各种概念渲染图，还爆出了 iPhone 12 的一些关键细节，以及可能有的海蓝配色。

    iPhone 12海蓝色概念图曝光 一些关键细节公布

    iPhone 12海蓝色概念图曝光 一些关键细节公布
    iPhone 12海蓝色概念图曝光 一些关键细节公布

    目前以肯定的是，苹果会在 9 月的发布会上隆重推出 iPhone 12 系列，但个别机型可能要等到 10 月才能上市。

    还有传闻称，即便某些 iPhone 12 机型会在 10 月初开售，iPhone 12 Pro 还可能会推迟到 11 ~ 12 月份上市。

     DigiTimes 的一份报告称，工厂将于 7 月份开始生产 iPhone 12，预计新机将支持 5G 网络。

    旗舰款 iPhone 12 Pro 机型将包含 LiDAR 传感器，带来光学变焦和其它相机功能改进。

    据传 iPhone 12 将回归矩形边框，设计语言向将近 10 年前的 iPhone 4 致敬，SvetApple 还对新 iPhone 进行了畅想，比如更小的正面刘海缺口，以及潜在的海蓝配色选项。

    现阶段可以肯定的是，苹果将会推出四款不同的 iPhone 12 机型不包含 4 月推出的 2020 款 iPhone SE，且全系支持 OLED 屏和 5G 网络，预计起售价为 649 美元约 4590 RMB。【7464846】

    （文中图片来自互联网）

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