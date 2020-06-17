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    芳心选购菲你不可 双胞胎姐妹连麦直播带你挑好物

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    618购物节已经接近最后的高潮，各大数码厂商也在持续打折吸引消费者们。今天，ZOL转战抖音和一直播，依然会给大家带来科技好物推荐。

    芳心选购菲你不可 双胞胎姐妹连麦直播带你挑好物
    芳心选购菲你不可 双胞胎姐妹连麦直播带你挑好物

    相比前三天有单独的品类，今天的直播将会重新聚焦于综合性科技好物。6月17日晚间21点到凌晨24点，ZOL联合抖音和一直播为大家带来一场“惠购新机重启美好”直播活动。在这场直播活动中，Twins芳儿菲儿双胞胎姐妹连麦直播，将为大家带来科技好物的推荐。

    这场直播活动中，我们为大家介绍的大牌科技产品包括华为路由AX3系列、神舟超级战神TX9系列、Acer蜂鸟3轻薄本、Acer暗影骑士·擎游戏本、海尔卫玺V3-300智能马桶盖以及Leadpie X1电子纸等等。

    此次的直播活动中，两位主播不仅仅会分享一些产品介绍、产品优惠信息，还会在现场穿插一些抽奖环节，给大家带来更多的惊喜。关注直播间并下单，也会有更多优惠哦。6月17日晚间21点，我们不见不散。

    （7464775）

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