618购物节已经接近最后的高潮，各大数码厂商也在持续打折吸引消费者们。今天，ZOL转战抖音和一直播，依然会给大家带来科技好物推荐。



芳心选购菲你不可 双胞胎姐妹连麦直播带你挑好物

相比前三天有单独的品类，今天的直播将会重新聚焦于综合性科技好物。6月17日晚间21点到凌晨24点，ZOL联合抖音和一直播为大家带来一场“惠购新机重启美好”直播活动。在这场直播活动中，Twins芳儿菲儿双胞胎姐妹连麦直播，将为大家带来科技好物的推荐。

这场直播活动中，我们为大家介绍的大牌科技产品包括华为路由AX3系列、神舟超级战神TX9系列、Acer蜂鸟3轻薄本、Acer暗影骑士·擎游戏本、海尔卫玺V3-300智能马桶盖以及Leadpie X1电子纸等等。

此次的直播活动中，两位主播不仅仅会分享一些产品介绍、产品优惠信息，还会在现场穿插一些抽奖环节，给大家带来更多的惊喜。关注直播间并下单，也会有更多优惠哦。6月17日晚间21点，我们不见不散。

（7464775）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：芳心选购菲你不可 双胞胎姐妹连麦直播带你挑好物http://news.zol.com.cn/746/7464775.html