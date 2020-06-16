三星Odyssey系列游戏显示器定价和开卖日期公布

中关村在线消息：今天据悉，三星两款全新的曲面游戏显示器——奥德赛Odyssey G7、G9的价格和发售日期公布。

















G9显示屏高达49英寸，绝对可以称得上是显示器中的怪物。G7和G9都有1000R的曲率， 两款显示器同样采用了三星自家的QLED面板，拥有240Hz的刷新率，响应时间为1ms。



在G7分辨率为2560×1440，而G9分辨率为5120×1400。这两款显示器都支持NVIDIA G-Sync，所以如果你的设备中有一块NVIDIA显卡，你就可以利用它。

G7支持HDR 600，而G9则将其提高到HDR 1000，亮度上也有差异，G7的典型亮度为350cd/m2，G9的典型亮度为1000cd/m2。

还有长宽比的差异，鉴于其较小的尺寸，G7的长宽比为16:9，而G9的巨大尺寸使其长宽比为32:9。

Odyssey G7有27英寸和32英寸两种型号，分别售价699.99美元和799.99美元，但与G9的1699.99美元相比，G7的价格简直让人觉得可以接受。

这两款显示器今天已经在三星网开始接受预订，将于7月13日上市。【7464759】

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