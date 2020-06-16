中关村在线消息：今日据悉，苹果公司在周一宣布，据该公司委托进行的一项最新研究显示，2019年消费者和广告主通过App Store应用商店花费了5190亿美元。



苹果统计：去年App Store收入为5190亿美元

该项研究是由Analysis Group进行的，既涵盖了付费应用和应用内购买等苹果自己处理的交易，也包括通过iPhone和iPad应用进行、但苹果并未直接参与的购买和其他经济活动，例如在应用中出售广告等。

这其中包含塔吉特和百思买等零售商通过在线应用获得的销售额、通过Expedia和United等应用预订的旅行服务、以及通过Lyft和Uber进行的叫车服务等，但不包括Apple Music等苹果自有应用的订阅收入。

苹果即将于下周举行全球开发者大会WWDC，预计届时将会发布新版操作系统，并劝说软件开发商继续支持苹果的平台。而周一发布的这份研究表明，开发iPhone和iPad应用回报丰厚。

根据这项研究，2019年通过iPhone和iPad应用产生的5190亿美元包括：

4130亿美元来自实物商品和服务，其中2680亿美元来自零售应用，570亿美元来自旅游应用，400亿美元来自叫车应用，310亿美元来自外卖应用；

610亿美元来自数字产品和服务；

410亿美元来自应用内广告。

苹果对通过App Store分发的应用进行的软件或数字产品购买交易抽成15%至30%，并定期公布该公司向开发者支付的金额，分析师可借此粗略估计App Store的收入。

但苹果曾在此前表示，App Store中84%应用不与苹果分摊收入，用户可以通过浏览器订阅和支付Hulu等流媒体视频服务，并在iPhone应用上观看。另外，有些游戏提供免费下载，通过应用内广告赚钱。

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）发表声明称：“在这个充满挑战和不安的时期，App Store为创业、健康和福祉、教育和创造就业提供了持久的机会，帮助人们迅速适应不断变化的世界。”【7464750】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果统计：去年App Store收入为5190亿美元http://news.zol.com.cn/746/7464750.html