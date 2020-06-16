中关村在线消息：近日据悉，此前曾多次精准爆料的 Jon Prosser ，在接受 YouTube 数码主播 Jon Rettinger 采访的时候，表示苹果内部正在研发一款可折叠 iPhone 原型机。







苹果可折叠iPhone原型机曝光：类似微软的铰链双屏设计

不过，这款可折叠 iPhone 原型机并不像三星 Galaxy Fold 那样采用柔性可折叠屏幕，而是类似于 Surface Duo 这样的双屏幕设备。



Prosser 表示这款可折叠 iPhone 原型机的外观和 iPhone 11 相似，不过有圆润的不锈钢边缘，机身内部屏幕没有刘海，不过机身外部的屏幕上会有个用于 Face ID 的小刘海。

Prosser 推文中还写道：“苹果的‘可折叠’手机并不是真正意义上的可折叠。目前的原型是用铰链连接的两个独立屏幕面板。圆润、不锈钢边缘有点类似于 iPhone 11 的设计。内屏没有刘海，外屏有个容纳 Face ID 的刘海。”

Prosser 随后的推文中还写道：“meme非常有趣，但这款原型并不是简单的将两款手机粘在一起。即使是两个独立的屏幕，但是当屏幕打开的时候看起来是相当连续和无缝的。”【7464741】

（文中图片来自互联网）

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