周杰伦的mojito微醺了整个夏天，是时候换一款音乐设备了

不出意料，周杰伦的新歌mojito一经发售就横扫各大平台热搜。炎热的夏天让人心烦气躁，这首可盐可甜微微醺的mojito给人带来一丝清爽和梦幻，不得不说，音乐有时候，就是最好的解药，音乐绝对是最好的解药。因而，一款绝好音质的音乐设备成为我们的必需品。要想愉悦的度过漫长的夏日，



没有一款好音质的音乐设备怎么能行？

已经习惯于“买数码先看拼多多”的我，习惯性地点开拼多多，618百亿补贴甚至打出来#低于全网618#的slogan，好多价格都让大家直呼“后悔买早了“。我们筛选了几款不同的耳机&音响，总有一款适合你～～

阻隔噪音，留下美好真无线无束缚

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热烈的夏天就是要拒绝各种束缚，短袖、短裤自然也少不了真无线蓝牙耳机，这款AirPodsPro真无线蓝牙耳机采用了定制的扬声器驱动单元、高动态范围放大器以及苹果H1芯片，能够带来非常出色的音质，搭配苹果手机，更是能够实现非常方便的使用体验，除此之外，这款AirPodsPro还支持ANC主动降噪技术，强效消除低频噪音，告别恼人的公交、地铁噪声。

防水耳挂，享受尽享运动，挥洒汗水

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夏天想要拥有更好的身材？健身运动怎么能少得了音乐的陪伴，然而跑步的时候耳机总是容易掉下来可怎么办？对于健身爱好者来说，不如考虑一下这款BeatsPowerBeats3Wireless无线蓝牙耳机，灵活的耳挂设计能够随心调节，即使是剧烈运动也不怕脱落，还有出色的抗汗防水性能，不怕汗水打湿耳机。

北欧设计，奢华质感，可柔可酷

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虽然夏日温度较高，但是真正的音乐发烧友来说，想要追求更好的音质，还是要选择头戴式的耳机，这款来自北欧的B＆OPlayH9i头戴式耳机一定会是一个不错的选择，全新的低音单元能够带来更加澎湃的震撼音质，简约而优雅的造型设计搭配柔软的小羊皮材质让人一见倾心，除此之外，这款耳机还支持ANC主动降噪技术，让你在嘈杂的夏季之中享受难得的宁静。

生命不息，摇滚不止

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生命不息，摇滚不止，火热的夏天怎么少得了摇滚的陪伴，如果你也是一位摇滚乐爱好者，那么这款来自英伦的马歇尔音响一定会是一个不错的选择。这款马歇尔WOBURNII有着2个50W的D类放大低音扬声器以及2个15W的D类放大高音扬声器，能够释放出非常震撼的音效，搭配aptX解码以及蓝牙5.0传输技术，让你嗨翻整个夏天。

轻薄随身，澎湃音浪

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在阳光灿烂的日子里，少不了和朋友们聚会野餐，想要多人一起享受美妙的音乐，一款便携式的蓝牙音响绝对是不二之选，而在户外使用的蓝牙音箱，在选择的时候最需要注意的就是颜值以及续航了。这款来自B＆O的BeoplayA1 2nd无线蓝牙便携音响采用了十分小巧的机身设计，搭配阳极氧化铝外罩以及底部压塑材质，看上去非常的时尚，除此之外，这款BeoplayA1 2nd无线蓝牙便携音响还有着十分出色的续航，低音量下能够持续播放音乐43个小时，让你和朋友不断线的享受美妙的音乐。

热烈的夏季怎么少得了美妙的音乐，以上几款产品功能不同，种类不一，但是都能够为你带来出色的音乐体验，从中选择一款选择最适合你的，让更加美妙的音乐填满你这个夏天。

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