中关村在线消息：北京时间6月16日消息，据外媒报道，诺基亚公司今天正式宣布，他们将与博通公司合作进行5G芯片的研发工作。此次双方的合作范围就包括新的定制处理器，处理器将被整合至诺基亚 “由 ReefShark 驱动的 5G”组合中。



诺基亚官宣研发5G芯片 将与博通进行合作

诺基亚还提到，他们部署ReefShark芯片组之后，可以让5G运营商在体积和能耗的降低方面得到增益，同时也能在降低总持有成本的情况下提高容量和整体性能。

今年3月份的时候，诺基亚发布了包括诺基亚8.3、诺基亚5.3在内的诸多设备，其中诺基亚8.3也是诺基亚旗下首款5G设备。



诺基亚8.3搭载高通骁龙 765G 处理器，支持5G；采用一块6.81英寸挖孔屏，支持根据环境亮度切换显示模式；摄像模组方面采用后置PureView奥利奥式后置四摄方案，由6400万像素主摄+1200万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头组成，均为蔡司光学镜头且支持4K视频录制/云台级防抖。

电池容量为4500mAh的电池，侧面指纹识别方案；存储方案为6GB+64GB/8GB+128GB。起售价为599欧元。

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