中关村在线消息：近日据悉，索尼 PlayStation 用户体验UX设计副总裁 Matt MacLaurin，承诺对 PS5 的用户界面UI带来彻底的革新。







索尼承诺重新设计PS5主机的系统界面





他在某个帖子上描述称，新版软件界面带来了“系统级的趣味演变”，对 PS4 的 UI 进行了 100% 的大修，并引入了一些截然不同的新理念。

MacLaurin 解释称，他们将 UI 的实用性放在了首位，同时考虑到这是一种全新的视觉语言，意味对用户界面进行完全重新的构建。PS5 的新操作系统比浮华更加微妙，没有任何一个像素被他们给落下。

作为彩蛋的一部分，索尼在上周的发布会上短暂展示了新系统的冰山一角，重点还是放在了 PS5 的硬件规格部分，，不过开发团队称将很快进行更加全面的展示。

与索尼相比，微软并未对新主机的仪表板界面进行全面翻修，而是专注于在现有的 Xbox One 仪表板基础上继续优化 Xbox Series X 平台上的体验，以减少老用户的学习和适应成本。

Xbox Series X 的仪表板将与 Xbox One 保持一致，只是多了一些更新和改进。【7464631】

（文中图片来自互联网）

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