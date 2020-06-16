早报：可折叠iPhone还存在 法亚马逊曝光PS5价格

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果推出可折叠屏iPhone的传言一直存在，现在出现了更多的证据。



苹果也有意推出可折叠iPhone 没有刘海屏





近日知名爆料人Jon Prosser 暗示了可折叠 iPhone 的存在，这款 iPhone 会采用 iPhone 11 的设计元素，但采用了与三星 Galaxy Fold 完全不同的路线。据称，苹果目前的 iPhone 折叠屏原型机没有覆盖铰链的屏幕，而是有两块显示面板，更像是已经公布但尚未发售的微软 Surface Duo。另外，这款可折叠设备并不会采用刘海屏。

这个神奇的网站，终于要私有化了。

58同城签署私有化协议 总交易估值约 87 亿美元





近日58城发布公告，与 Quantum Bloom Group Ltd. 签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58 同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。

PS5的价格问题无疑是近期热门话题，最近法国亚马逊又“立功”了。

法国亚马逊再次曝光无光驱版PS5价格 约合人民币3179元





近日索尼已经公布了 PlayStation 5 的外观和首批游戏阵容，不过消费者最关心的价格问题依然是个迷。昨天法国亚马逊上架了 PS5 的链接，页面信息显示，PS5 有光驱版标注价格为 499 欧元（约合人民币 3977 元) ，无光驱版价格 399 欧元（约合人民币 3179 元) ，预计于今年11月20日正式发售。



新冠疫情没有过去，核酸检测的需求对很多人来说不断增加。



京东健康推出新功能 下单预约核酸检测可上门采集





为做好相关人员核酸筛查工作，北京市多个区域以及多家医院及实验室全面开展信息采集和样本检测工作。多家电商平台也与具备相关检测资质的机构合作，开放线上预约。据京东健康介绍，针对个人和团队预约的不同需求，平台的合作机构可提供针对性服务：在京东平台下单预约核酸检测的个人用户，合作机构支持采样点采集、上门采集、不下车采集三种方式；针对 20 人以上团体预约，支持提前预约上门采集或者采样点集中采集。

最近的小马哥，忙着套现腾讯股票。

马化腾近期四次出售腾讯股票 套现40亿港元





据外媒报道，腾讯董事局主席马化腾 6 月 9 日至 12 日出售总计 965 万股腾讯股票，出售均价在 433 港元至 450.27 港元之间，套现 42.69 亿港元。据悉，今年 1 月，马化腾曾减持 500 万股腾讯股票，套现近 20 亿港元。

新的指纹识别技术，各家厂商其实都在尝试。

高通测试超声波屏下指纹方案 识别速度和范围都在增加





高通曾宣布了全球首个屏下 3D 超声波指纹技术，近日有自媒体爆料称目前高通正测试 20mm*30mm 超声波屏下方案。此次高通测试的 20mm*30mm 超声波屏下方案识别区域和识别速度增加，值得期待。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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