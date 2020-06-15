中关村在线消息：北京时间6月15日消息，特斯拉的电动皮卡Cybertruck由于科技感十足的外型受到了人们的关注。近期有用户马斯克的推特上表达了他们对汽车外形一定的担忧，并认为采用可折叠后窗更为合理。特斯拉公司CEO艾隆·马斯克表示，这样的做法是可行的。



Cybertruck采用可折叠后窗？马斯克表示赞同

电动皮卡的后车窗，也是这辆卡车的潜在的改进点之一，因此马斯克很在意这方面的意见。一些用户认为，Cybertruck后车窗如果进行卷取，然后连同后备箱中的一部分，折叠之后放到后排座椅顶部，就能携带长度超过8英尺的物件。

此前，马斯克通过推特透露，CyberTruck电动皮卡最终量产版将于之前有所区别，相比于发布会时展示的工程版会更好一些。

此外，马斯克还表示，CyberTruck电动皮卡将配备有效载荷计算器，使司机能了解车辆在不同情况下的最大牵引载荷。同时，CyberTruck的主动式悬挂高度和主动阻尼也是非常大的亮点，能有效提此类车型的使用体验。

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