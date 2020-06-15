中关村在线消息：今日据悉，国外知名爆料人士 Jon Prosser 再次发布推文分享了最新信息，表示谷歌依然会在7月13日发布 Pixel 4a，但黑色版本发售时间为10月22日，“Barely Blue”版本直接取消。



据传Pixel 4a于7月13日公布，10月22日发售

Jon Prosser还爆料称谷歌还有意推迟 Pixel 5 的发布信息，考虑到今年 Pixel 4a 只有一款型号，让Pixel 4a 和 Pixel 5 同时发售是非常明智的选择。

目前谷歌Pixel系列的前景不佳，虽然在2019年取得了720万台的最好销量成绩，但Pixel 4系列销量不及预期，甚至直接导致Pixel系列影像负责人离职，Pixel 5也被传出降为中端芯片。

Pixel 4a搭载了5.81英寸OLED材质挖孔屏，分辨率2340x1080，处理器为一颗骁龙730，6GB RAM，64/128GB ROM，3080mAh电池，支持18W快充，不支持无线充电。

无论从三围大小还是市场定位来看，Pixel 4a都称得上是Android阵营的“iPhone SE”。

外媒同样将Pixel 4a当做iPhone SE的直接竞争对手，而iPhone SE起售价399美元，Pixel 4a 128GB版本价格可能会是349美元，性价比更为出色。【7463805】

（文中图片来自互联网）

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