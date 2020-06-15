中关村在线消息：近日据悉，微软为“Xbox Series”提交了一个新的商标申请，再度引发了外界对微软在今年还会至少再发售一款新主机的猜测。







微软注册新Xbox Series商标 暗示或有另外一个机型

在微软正式公布Xbox Series X之前，就有消息称微软将在今年推出两款次世代主机，其中XSX属于高配机型，而代号为Lockhart的主机为低配版，尽管后来微软官方否认，但最近和低配版主机相关的消息不断频出。

微软申请“Xbox Series”商标很有可能是为另外一个次世代Xbox主机铺路。

早先的传言是微软将推出一个性能较低，无光驱的次世代Xbox，代号为Lockhart。不过索尼近期在公开PS5主机外观时公布了一个无光驱的PS5机型，但性能和有光驱版机型一样。

Xbox总裁Phil Spencer在2019年12月在接受外媒GameSpot采访时，曾暗示微软可能会推出多个次世代Xbox机型，而Lockhart可能是其中之一。

“显然，用Series X这个名称，给了我们以这种名称做其他事情的自由，当我们需要的时候我们能创造其他的称谓。”【7463803】

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