中关村在线消息：近日据悉，深圳通开启了“免服务费开卡”活动，在活动期间内6 月 15 日开始，前 10 万名在 iPhone 或 Apple Watch 上开通深圳通的用户将享受免服务费的优惠。







Apple Pay 深圳通交通卡限时免费开卡 限额10 万张

目前，这一活动与“30 天可退服务费”并不冲突，先前缴纳过服务费的用户依旧可以在 30 天后，前往深圳通 app 申请推还服务费。



如果您还未在iPhone 或 Apple Watch 上开通交通卡，可以按照下面的步骤申请开卡：

首先需要在 iPhone 的钱包 App 中添加交通卡，点击右上角的“+”按键，选择“扫描或添加卡”，在交通卡类型中选择需要添加的城市交通卡，部分卡片需要 iOS 13.4 以上系统才支持。

如果您是第一次使用 Apple Pay 服务，还需要先添加一张银联银行借记卡或者信用卡，因为开通交通卡时需要通过 Apple Pay 上绑定的银行卡或者信用卡进行支付，其中除了“上海交通卡”支持借记卡和信用卡充值以外，其他城市交通卡均只支持借记卡充值。

提示开通成功之后，如果您的 iPhone 内有多张交通卡，还需要将常用的那张设置为“快捷交通卡”才能在熄屏的状态下使用，具体的设置路径为“设置 > 钱包与 Apple Pay > 选择需要设置的交通卡（如深圳通） > 快捷交通 > 开启”。

两个多月前，深圳通正式登陆 Apple Pay 交通卡，满足条件的苹果设备开通后即可通过 iPhone 或 Apple Watch 搭乘公共交通，包括公交车、地铁等。

初次开通交通卡时需要收取“可退手续费”，具体不同的交通卡采取的退费措施不一样，以深圳通为例，开通时需要缴纳 20 元可退手续费，在开通卡片的 30 天之后，用户可在“深圳通”App 上申请返还这一服务费。【7463800】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Apple Pay 深圳通交通卡限时免费开卡 限额10 万张http://news.zol.com.cn/746/7463800.html