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    三星Q1季度智能手机平均售价创六年来新高

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，据韩联社报道基于 Sunday 提供的数据，得益于可折叠手机以及旗舰手机的需求旺盛，三星电子公司今年第一季度智能手机的平均售价ASP创下六年来新高。

    三星Q1季度智能手机平均售价创六年来新高

    三星Q1季度智能手机平均售价创六年来新高
    三星Q1季度智能手机平均售价创六年来新高

    全球最大的智能手机制造商三星在1-3月期间的智能手机平均售价为292美元，比去年同期增长8.5%，环比增长20.7%。

    这是自2014年第二季度297美元以来的最高值，三星电子智能手机2017年至2019年的ASP分别为243美元、251美元、247美元。

    导致ASP上升的是三星年初推出的Galaxy S20系列新旗舰和第二款折叠屏手机Galaxy Z Flip，S20系列中最高端产品S20 Ultra销量占比高于公司预期。

    Galaxy Z Flip的售价为165万韩元约合人民币9700元，较前一款折叠机Galaxy Fold便宜70万韩元左右，加上携带方便、外观设计新颖等，让这款手机卖到脱销。

    在高端产品销售向好的推动下，三星电子第一季在全球智能手机市场上的占有率为22.1%，同比和环比均小幅增加。【7463755】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7463755.html report 816 中关村在线消息：近日，据韩联社报道基于 Sunday 提供的数据，得益于可折叠手机以及旗舰手机的需求旺盛，三星电子公司今年第一季度智能手机的平均售价ASP创下六年来新高。三星Q1季度智能手机平均售价创六年来新高全球最大的智能手机制造商三星在1-3月期间的智能手机平均...
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