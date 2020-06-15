中关村在线消息：近日，据韩联社报道基于 Sunday 提供的数据，得益于可折叠手机以及旗舰手机的需求旺盛，三星电子公司今年第一季度智能手机的平均售价ASP创下六年来新高。







三星Q1季度智能手机平均售价创六年来新高

全球最大的智能手机制造商三星在1-3月期间的智能手机平均售价为292美元，比去年同期增长8.5%，环比增长20.7%。



这是自2014年第二季度297美元以来的最高值，三星电子智能手机2017年至2019年的ASP分别为243美元、251美元、247美元。

导致ASP上升的是三星年初推出的Galaxy S20系列新旗舰和第二款折叠屏手机Galaxy Z Flip，S20系列中最高端产品S20 Ultra销量占比高于公司预期。

Galaxy Z Flip的售价为165万韩元约合人民币9700元，较前一款折叠机Galaxy Fold便宜70万韩元左右，加上携带方便、外观设计新颖等，让这款手机卖到脱销。

在高端产品销售向好的推动下，三星电子第一季在全球智能手机市场上的占有率为22.1%，同比和环比均小幅增加。【7463755】

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