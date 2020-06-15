中关村在线消息：北京时间6月15日消息，据国外媒体techcrunch报道，字节跳动近日宣布，他们即将关闭火山小视频海外版Vigo（Vigo Video和Vigo Lite），并敦促用户将自己的数据迁移到TikTok上。



字节跳动关闭火山小视频海外版 正常业务调整

火山小视频海外版Vigo Video于2017年在海外上线，并成功的进入了泰国、印度、巴西等国家和地区。此前，Vigo Video已经在巴西和中东地区关闭服务。在字节跳动发布了公告之后，新浪科技向字节跳动方面进行证实，他们表示这样的做法是正常业务调整。



今年四月份的时候PhoneArena报道，知名短视频应用TikTok在全球又达成了一个全新的记录。Google Play商店中的数据显示，TikTok在全球下载量正式突破了10亿次。

自火爆全球以来，Tiktok就在苹果App Store和谷歌Play商店免费应用排行榜中占据前列的位置。过去几个月里，TikTok在Google Play商店中下载量均排名前三位。

此前调研机构SensorTower发布的最新数据显示，字节跳动公司旗下抖音海外版TikTok去年全球营收达到1.769亿美元，占据其历史总营收2.476亿美元的71%，是2018年营收的五倍以上。

（本文图片来自互联网）

（7463750）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：字节跳动关闭火山小视频海外版 正常业务调整http://news.zol.com.cn/746/7463750.html