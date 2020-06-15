中关村在线消息：近日据最新的爆料称，三星平板电脑 Galaxy Tab S系列的Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7+，这两个版本都具有相同的功能，即支持刷新率为 120Hz 的屏幕。



三星Galaxy Tab S7系平板将支持120Hz刷新率

媒体认为，这是三星从苹果的 2020 款 iPad Pro 的又一个借鉴，该平板电脑的刷新率同样为 120Hz。

苹果 iPad Pro 一早就支持高刷新率，但由于三星的屏幕将是 AMOLED 面板而不是 iPad Pro 系列的 LCD 面板，因此似乎三星还占据了一些上风。

Galaxy Tab S7 将配备双后置摄像头，立体声扬声器和 USB C 端口。预计其内部会配备 Snapdragon 865 处理器，并应提供 Wi-Fi 和 5G 版本。

这款平板电脑应该会运行 Android 10，并配备 S Pen。三星有望在八月初发布新的平板电脑。【7463744】

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