中关村在线消息：近日据最新曝料称，NVIDIA目前正在对RTX 30系列高端型号的设计进行评估，最近泄露的散热器方案，当然不是最终方案，而是正在评估的两个设计之一。







NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相

GPU芯片开发完成后，一款显卡的诞生，仍然要经历非常多的复杂步骤，至少也得三个月。



根据时间表，RTX 30系列新卡目前正处于最初的物料准备阶段，6月底到7月初开始工程验证测试EVT，7月上旬到中旬进行设计验证测试DVT，7月中旬或下旬得到可点亮的样卡，同时进行电磁干扰测试EIT，然后在7月底到8月初进入生产验证测试PVT阶段。

8月初的时候，RTX 30系列将完成BIOS开发与设计，随即投入大规模量产，最终在9月份正式发布，随后就是评测解禁、产品上市了。

至于具体产品型号？目前很难预测，可能连NVIDIA自己都还没有确定下来，正常来说首发会是RTX 3080，但也不排除会先出现RTX 3080 Ti、RTX 3090。【7463721】

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