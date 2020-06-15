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    NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据最新曝料称，NVIDIA目前正在对RTX 30系列高端型号的设计进行评估，最近泄露的散热器方案，当然不是最终方案，而是正在评估的两个设计之一。

    NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相

    NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相
    NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相

    GPU芯片开发完成后，一款显卡的诞生，仍然要经历非常多的复杂步骤，至少也得三个月。

    根据时间表，RTX 30系列新卡目前正处于最初的物料准备阶段，6月底到7月初开始工程验证测试EVT，7月上旬到中旬进行设计验证测试DVT，7月中旬或下旬得到可点亮的样卡，同时进行电磁干扰测试EIT，然后在7月底到8月初进入生产验证测试PVT阶段。

    8月初的时候，RTX 30系列将完成BIOS开发与设计，随即投入大规模量产，最终在9月份正式发布，随后就是评测解禁、产品上市了。

    至于具体产品型号？目前很难预测，可能连NVIDIA自己都还没有确定下来，正常来说首发会是RTX 3080，但也不排除会先出现RTX 3080 Ti、RTX 3090。【7463721】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相http://news.zol.com.cn/746/7463721.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7463721.html report 773 中关村在线消息：近日据最新曝料称，NVIDIA目前正在对RTX 30系列高端型号的设计进行评估，最近泄露的散热器方案，当然不是最终方案，而是正在评估的两个设计之一。NVIDIA RTX 30系列预计在今年9月正式亮相GPU芯片开发完成后，一款显卡的诞生，仍然要经历非常多的复杂步骤...
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