中关村在线消息：近日据外媒消息，华硕的游戏手机 ROG Phone 3 有望在下月发布。























华硕游戏手机ROG Phone 3呼之欲出：已通过EEC认证

该手机现已经通过了 Wi-Fi 联盟的认证，并已经现身 GeekBench 跑分库，现在该机又出现在欧亚经合组织EEC的认证网站上，同时获得认证的还有相关的兼容配件。



根据 EEC 官网认证信息显示，该机型号为 ZS661KS。虽然在认证文件中并没有透露太多有关于该机的规格信息，但表示这款手机将会在全球范围内发售。

认证文件中虽然提供了图片，但这仅是占位图，图片展示的是 ROG Phone 2。

目前 8GB 和 12GB 的 ROG Phone 3 都在 GeekBench 跑分库现身，跑分信息显示这款手机搭载骁龙 865 处理器，运行 Android 10 系统。

12GB 机型在单核测试中成功获得910分，多核测试中获得3229分。8GB内存机型分别取得了902分和3074分。

Wi-Fi联盟列表显示，该机将搭载高通QCA6390芯片组进行连接，2×2双频Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi Direct和Miracast支持。

目前关于华硕游戏手机ROG Phone 3的其他信息还不多，请感兴趣的朋友请继续关注我们的后续追踪报道。【7463702】

（文中图片来自互联网）

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