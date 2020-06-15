早报：iPhone12保护壳流出 HoloLens 2线下开卖

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iPhone 12的保护壳，也到了流出的时候了。



iPhone 12保护壳流出 将推出四个版本





近日 Gizmochina 曝光了疑似今年 iPhone 12 系列保护壳。有传闻显示，2020 款 iPhone 包括四种不同的机型，但实际上，这些机型只有三种显示尺寸。iPhone 12 系列将配备 5.4 英寸，两个 6.1 英寸版本和更大的 6.7 英寸型号。

作为海外知名的社交软件，Facebook旗下的WhatsApp近期动作频频。



WhatsApp正测试多项功能 可多设备登陆





据9to5 Google报道，随着WhatsApp的不断发展，这家Facebook拥有的公司似乎已经开始测试多设备登录以及最新的Beta更新带来的大量其他功能。也许最令人感兴趣的是，WhatsApp 多设备登录支持是一项功能，它将真正改变全球数以百万计用户使用消息传递平台的方式。用户不必在设备之间注销，就可以快速使用。

在参加了多次国内展会之后，小岛工作室终于开通了官方微博。



小岛工作室开通官方微博 或销售周边产品





近日有网友发现，小岛工作室开通了官方微博，微博认证为 “小岛工作室 KOJIMA PRODUCTIONS 官方微博”。微博验证显示登记公司为北京次元摩玩文化传播有限公司，并且该公司页面已经上线了小岛工作室周边商城。不过该微博目前尚未发布任何消息，不知道日后会为国内玩家带来什么内容。

PS5刚刚发布外形，外媒就已经开始考虑放置问题。

IGN预估PS5尺寸 会产生放置问题





近期索尼终于发布了全新的 PS5 游戏主机。知名游戏媒体 IGN 表示，如果将 PS5 放在 PS4、PS3 或即将推出的 Xbox Series X 旁边，现在科幻感的梦想就会破灭。PS5 其实是一个笨重的家伙。PS5 似乎是专门为站立而设计的，其侧板像迪拜天际线中的摩天大楼一样向上弯曲。



HoloLens 2终于在美国的线下渠道可以买到了。

HoloLens 2美国零售店开始售卖 售价3500美元





从本周开始，微软 HoloLens 2 混合现实设备可以直接从美国地区的 Microsoft Store 零售店购买，这款设备目前的价格为 3500 美元，包装盒中随附了一些商品，包括手提箱、头带、超细纤维布、充电器、USB-C 电缆和 HoloLens 2 设备本身。

新冠病毒在新发地爆发引起了人们的关注，一些传言也纷纷出现。

微信支付宝齐辟谣 没有提供新发地病毒筛查人员名单





今天北京公布了新增新冠病毒感染病例信息。网络上有传闻称，这次支付宝和微信立大功，很快锁定了 35 万人的病毒筛查人员名单。随后，支付宝和微信通过各种渠道，纷纷澄清了这则传言，并希望大家认准卫生防疫部门官方信息发布渠道，勿信谣传谣。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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