李国庆午餐拍价10亿，超巴菲特午餐30倍，李国庆怒了

当当网创始人李国庆最近话题不断，无论是与妻子互撕，还是访谈节目怒摔杯子，抑或带人“抢公章”时间都成为热搜榜的常客。而善于制造话题的李国庆最近更是模仿巴菲特拍卖午餐，结果李国庆午餐拍价10亿，是去年股神巴菲特天价午餐的30倍！



李国庆午餐拍价10亿

李国庆午餐拍价10亿，也惹怒了李国庆本人，李国庆在微博上表示，发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍，“天价午餐不是我的本意”。

李国庆午餐拍价10亿事件可追溯到6月11日，李国庆在微博称，将在6月13日（周六）19点进行直播，并称，如果有创业、读书等方面的问题，可以拍下自己一小时午餐时间。这一拍卖迅速吸引网友注意，大量网友参与，今日价格破十亿更是让人目瞪口呆。

根据淘宝方面显示的竞拍结果，此番竞拍出价最高已达到10.01亿元，整个拍卖有151人报名，设置提醒有251人，围观12754次。



李国庆午餐拍价10亿

对此李国庆回应：由于发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍，并提高保证金，让拍卖更加公正，“天价午餐不是我的本意，期待遇到真心想与我交流创业、读书等问题的朋友”。

不过也有网友认为，李国庆此举难免有自己炒作的嫌疑，对此您有如何看待呢？

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