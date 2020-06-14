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    李国庆午餐拍价10亿，超巴菲特午餐30倍，李国庆怒了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    当当网创始人李国庆最近话题不断，无论是与妻子互撕，还是访谈节目怒摔杯子，抑或带人“抢公章”时间都成为热搜榜的常客。而善于制造话题的李国庆最近更是模仿巴菲特拍卖午餐，结果李国庆午餐拍价10亿，是去年股神巴菲特天价午餐的30倍！

    李国庆午餐拍价10亿，超巴菲特午餐30倍，李国庆怒了
    李国庆午餐拍价10亿

    李国庆午餐拍价10亿，也惹怒了李国庆本人，李国庆在微博上表示，发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍，“天价午餐不是我的本意”。

    李国庆午餐拍价10亿事件可追溯到6月11日，李国庆在微博称，将在6月13日（周六）19点进行直播，并称，如果有创业、读书等方面的问题，可以拍下自己一小时午餐时间。这一拍卖迅速吸引网友注意，大量网友参与，今日价格破十亿更是让人目瞪口呆。

    根据淘宝方面显示的竞拍结果，此番竞拍出价最高已达到10.01亿元，整个拍卖有151人报名，设置提醒有251人，围观12754次。

    李国庆午餐拍价10亿，超巴菲特午餐30倍，李国庆怒了
    李国庆午餐拍价10亿

    对此李国庆回应：由于发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍，并提高保证金，让拍卖更加公正，“天价午餐不是我的本意，期待遇到真心想与我交流创业、读书等问题的朋友”。

    不过也有网友认为，李国庆此举难免有自己炒作的嫌疑，对此您有如何看待呢？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：李国庆午餐拍价10亿，超巴菲特午餐30倍，李国庆怒了http://news.zol.com.cn/746/7463448.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7463448.html report 946 当当网创始人李国庆最近话题不断，无论是与妻子互撕，还是访谈节目怒摔杯子，抑或带人“抢公章”时间都成为热搜榜的常客。而善于制造话题的李国庆最近更是模仿巴菲特拍卖午餐，结果李国庆午餐拍价10亿，是去年股神巴菲特天价午餐的30倍！李国庆午餐拍价10亿李国庆午餐拍...
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