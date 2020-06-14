Windows 10系统更新又出BUG，据说很多人都中招了，附解决办法

随着Windows 7的正式退役，很多老用户也都在近期升级到了Windows 10操作系统。毫无疑问，Windows 10才是当今的主流，尽管它可能存在这样或者那样的Bug，尤其是在系统跟新这一块。这不，Windows Update又爆出新Bug，不过微软已经给出解决办法。



Windows 10系统更新被玩家吐槽

那么说到底，这个Bug是什么呢？众所周知Windows 10系统更新不仅会修补系统补丁，而且 还会自动升级硬件的驱动程序。而近期有很多用户反馈称，即使你安装了最新的英特尔图形驱动程序，那么Windows Update会不断的尝试安装旧版本……



其实这个Bug小编也曾经实际遇到过，因为近期小编买了一个全新的笔记本电脑，在升级到Windows 10专业版的时候确实遇到了问题，不知道您是否也中招了呢？



你感受过这样的绝望吗

在推特上，微软Windows Dev表示这个问题可能是由于更新缓存导致的，并且给出了实际的解决办法，可以通过以下步骤进行解决:

● 前往 "设置">"更新与安全">"疑难解答"。

● 在 "疑难解答 "页面中，选择 "Windows更新"。

● 选择 "运行故障排除程序"。

微软还建议用户通过以下步骤清除Windows Update缓存。

1.打开 "服务 "应用程序（services.msc）。

2.双击Windows Update条目并停止该进程。

3.打开 "文件资源管理器 "并导航到C:\Windows\SoftwareDistribution\Download。

4.选择并删除所有文件或文件夹。

5.再次打开 "服务 "应用程序，重新启动Windows更新进程。

6.检查更新，驱动程序将消失。



你遇到过这样的尴尬吗

如果问题仍然存在，您还可以在设备管理器中卸载英特尔GPU驱动程序并重新启动系统。重启后，您的PC将只使用基本/通用驱动程序，Windows Update应该能够安装更新的驱动程序，之前由于与现有驱动程序冲突而被阻止。

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