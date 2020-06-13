X86架构地位面临挑战 苹果或率先引入ARM架构CPU

多年以来，X86架构处理器在PC市场一直处于绝对的霸主地位，其生态繁衍根深蒂固程度，几乎达到了无可撼动的地位。而随着移动互联网时代的到来，ARM架构很快统领了移动市场的份额，并在近些年开始觊觎PC市场的份额。而这一次，苹果或将率先引入。



苹果或先引入ARM架构CPU

据国外资深人士在推特上报料称，苹果或很快推出基于ARM架构处理器的 Mac 产品线。而根据此前的报道连贯来看，其实苹果多年来一直在稳步推进ARM版Mac出现，相关爆料可追溯到2016 年的MacBook Pro机型中内嵌的T1协处理器，其实苹果一直在尝试。

虽然苹果在PC市场的份额相对于intel来讲差距很大，但是苹果在业界的影响力显然不容小觑。而这么多年以来，苹果和intel之间的相爱相杀，也出现了多次的分分合合。说白了，苹果更希望通过更开放的ARM架构将处理器的话语权掌握在自己手里。



苹果正在开发Mac用A14芯片

彭博社也曾经针对此进行过报道，据报道称：苹果正在开发至少三款基于 5nm 工艺的 Mac 用 A14 芯片（用于即将发布的 iPhone 12 系列智能机），但有传闻暗示该公司的最终目标是在整个 Mac 家族中使用基于 ARM 的定制芯片。

而谈到性能层面，过去ARM架构处理器用在手机上尚可，但是想要处理复杂的PC量级的运算其实还不够格。而随着半导体工艺的不断升级，ARM架构处理器的能耗比不断提升，终于让人们开始产生了更多的想法，那就是把ARM架构的处理器装进PC里面~



高通面向PC市场的8cx处理器

其实这么做的不仅仅是苹果，相比之下高通显然行动的更早一些。此前高通8xc产品线的性能表现，就表现出了不错的能耗比优势，并且具备了出色的5G移动网络连接能力，完全符合现在轻量化，移动化的发展趋势。

看来，大家都在想办法摆脱X86架构的束缚，而这也只是时间早晚的问题罢了~

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