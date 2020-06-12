拼多多超低价惹Switch发声明，抄底网友：快上车！

6月13日零点，有价格屠夫之称的拼多多将上线“国行任天堂万人团”活动，万人团价格1699元，下单抢券价格低至1599元，这将创下Switch发布以来的史上最低价。

然而在活动开始前五小时，国行Switch发布声明称，拼多多平台及其平台上的店铺均未获得授权销售腾讯代理的NintendoSwitch™游戏机、官方配件和游戏。

小编梳理发现，这不是拼多多第一次遭遇类似的“品牌声明”，6月4日，AMD中国在拼多多万人团活动以“秒罄”结束一天后发布声明，称AMD没有对拼多多电商平台及其上任何店铺授权。对比拼多多AMD盒装CPU万人团价格，比同时段市场价优惠300-600元。

实际上，CPU、掌机等这类高科技半导体工艺下的产物，高仿和假货自从原版上市后就和它们不沾边，从整个科技产业来看，全世界有核心技术能做出CPU的工厂是屈指可数的。所以从电商平台购买CPU、Switch这类掌机的消费者也不必担心买到假货。

那么Switch和AMD发布这一声明的原因是什么呢？小编认为其背后的原因，就是因为AMD的CPU和Switch多款产品在拼多多上卖得价格太低了，而这势必会影响到品牌方其他经销商的利益，品牌方为了平衡其他平台经销商的怒气，指名道姓的发布声明也是无奈之举。

对于普通消费者而言，低价正品就是王道。针对Switch声明，网友评论称：“拼多多这波操作看来是底价了，把官方声明都逼出来了，快上车！”

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