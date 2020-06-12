浪潮&Intel媒体沟通会：释放计算力 驾驭数据洪流

北京时间5月18日下午，浪潮与Intel联合举办的释放计算力驾驭数据洪流线上媒体沟通会如期举行，受访者为浪潮服务器产品线总经理沈荣先生、浪潮方案测试部副总经理魏健女士、浪潮能源与交通行业部解决方案总监刘景志先生，以及来自Intel的技术专家Terry Wei，在将近3个小时的专访中，为大家介绍了浪潮与intel 的最新技术，并解答媒体各界的相关问题。

首个发言的是浪潮服务器产品线总经理沈荣先生，为广大网友分享主题为“释放计算力 此刻即未来”的演讲，沈总说到：信息技术正在改变着我们的生活，我们已经进入一个智慧的时代。例如在社会治理方面，我们现在有智慧停车、智慧城市。商业制造方面，比如浪潮的智能工厂，整个生产制造过程弹性、透明、可追溯，智能技术贯穿了生产制造的全周期，实现同样的产能，用工数量下降50%，生产效率提高3倍，订单交付周期从18天缩短至5－7天，利用智能工厂，浪潮保证了在疫情期间快速复工复产。工作生活方面，比如智能零售，商店可以看到哪件衣服在试衣间里面试的特别多，这件衣服有没有被购买，没有购买是什么原因，方便店主备货、调整价格，实现智慧化经营。

看得见的是各种智慧服务，看不见的是新型的基础设施，支撑智慧化转型的正是我们一直说的以云计算、大数据、人工智能为核心的智慧计算。要实现这一切美好的智慧生活，需要基于大量的数据处理，很多时候是实时的数据处理。数据流正在重塑IT基础架构，从端到边再到核心数据中心，数据需要经历生产、收集、提取到计算，最终发挥价值。

当前，企业在数字化转型过程中往往面临三大难题：效率、弹性、成本。效率和成本总是鱼和熊掌不可兼得，随着数据库不断增大，计算力往往会受到内存的限制，造成访问当前不在内存中的数据时所需的时间增多。将数据移动到系统内存，可加快数据库查询速度，然而摆在企业数据中心面前的问题是，内存历来成本高昂，容量有限而且无法在系统重启期间保存数据，这不可避免地限制了数据库性能。弹性方面，则是要求IT基础架构能够灵活弹性扩展，满足未来3-5年业务发展的需要，当新技术产生时，能够在系统中快速应用并创造价值。

智慧时代面对传统计算架构瓶颈，浪潮打造面向云和虚拟化、数据库、数据分析与AI、存储四大系列共25款解决方案，以浪潮M5系列服务器搭载英特尔傲腾持久内存为基础，颠覆原有数据系统内存架构，在动态随机存储器（DRAM）与固态盘之间构建大容量持久内存层，借助英特尔®傲腾™持久内存（PMem）对应用开发的支持，可以实现智能数据管理功能，数据可按需存入适合它们的层级，帮助用户在靠近处理器的内存系统上加载规模远超以往的数据集，满足包括内存计算、实时计算在内的，几乎所有对大内存有要求的应用负载需求，让更多数据处理分析更加高效。

浪潮解决方案面向未来，为企业建设数字化智能而设计，让新技术的应用变得简单，傲腾持久内存作为一种全新的内存技术，与传统内存外观并无差异，可直接插在M5服务器内存插槽上，突破以往的内存限制，带来数据持久性、更优的弹性和强大的硬件增强型加密等功能，轻松满足数据分析、云、虚拟化等众多工作负载对性能的严苛要求。“

随后，Intel的技术专家Terry Wei讲解了最新傲腾的高新技术。

以DRAM为主的内存技术一直主导着数据中心市场，以每十年为一个阶段，我们会看到其密度的增长速度在初期较快，可以达到好几倍的数据在增长，但是在最近十年阶段里面，密度增长、容量增长越来越乏力，受限于技术本身的特点，容量密度的扩展遇到了技术的瓶颈。反观用户层面的需求，用户的数据量越来越大，越来越多的技术采用基于内存的计算方式来支撑用户应用，这个就造成了两者之间一个是容量的增长乏力，一个是用户数据增长越来越快，两者之间的一个交叉的瓶颈问题。

在CPU领域，大家看到，单个CPU核数也是在不断的增加，每一个CPU核都是需要内存，这会导致服务器对内存的需求越来越大，这加剧了普通内存基于DRAM技术内存不足的局限性。

傲腾持久内存，单一模块可提供128GB/256GB/512GB三种规格，更大容量，更低成本，例如在浪潮高端八路服务器TS860M5上可同时配置传统DDR4 DRAM内存和英特尔傲腾持久内存，实现高达24TB（每路最高3TB）内存容量。同时，这个和DRAM完全不一样，在掉电以后用户数据是不会丢，所以叫做持久化内存。

利用傲腾介质做成的持久内存，首先性能基本上接近于DRAM，尤其是在延迟表现上面，和DRAM处在一个数量级上面。利用我们容量大的特点我们可以作为内存市场的一个非常好的有益的补充，尤其是针对大内存需求的客户。采用双重ECC数据保护，通过一片sparepart来确保数据安全，为了提高使用寿命，解决用户担忧，英特尔提供了5年的质保期。

随后，魏健女士详细介绍了浪潮基于傲腾持久内存的解决方案。

浪潮目前全系列M5的数据中心产品都支持傲腾内存，本次分享方案中所有的数据，都是基于浪潮双路服务器NF5280M5测试，这款产品可以称得上是“百变金刚”，可以适用于各种应用场景。

浪潮基于傲腾持久内存（PMem）的大数据分析Spark方案，通过优化缓存和定制索引，性能提升显著，单机性能提升7倍，集群性能提升6倍。在VMware的虚拟化和 VDI场景方案中，基于 PMem构建的VM跟基于DRAM构建的VM性能相比可达到90%以上，内存容量提升了33%，在开启同样规模虚拟桌面下，VDI的服务质量基本相当。在开源内存数据库Redis应用方案中，通过测试在Redis实例数量相同的情况下，每个实例和内存容量增加了58%，开启内存持久化场景之后性能提升12倍到21倍。商用关键应用数据库HANA和Oracle，在应用傲腾持久内存后，数据库平台不仅具有高容量的内存，单CPU最大支持到3TB内存，降低了总体成本；并且减少的计划维护的停机和启动时间，增强了业务的连续性，例如，6TB内存数据重新加载时间从50分钟缩短到4分钟，效率提升12.5倍。在HBase应用场景中，使用傲腾持久内存AD模式，不仅可以增加50%的缓存空间，并且TPS提升1.97倍，延时也会降低到48%。

浪潮基于傲腾持久内存的解决方案已在国内众多领先的行业客户，例如：互联网、金融科技、通信、交通等行业客户中成功实践。接下来，浪潮将持续帮助企业应用实现架构创新，不断丰富解决方案阵列，结合傲腾持久内存支持应用开发、软件定义，以及大容量、高性价比的特点，把傲腾持久内存(PMem)应用于软件定义基础设施，软件定义网络、软件定义存储的更多场景。

目前应用主要在大数据分析和数据库、虚拟化领域，后续浪潮考虑在存储、网络、HPC领域，积极与众多ISV、客户联合创新，帮助企业在追求业务发展和控制总体拥有成本之间获得平衡。

最后，刘景志先生又为网友分享了一项成功案例。

这里给大家介绍一个实例，我们提供的解决方案帮助某航信用户运价服务系统性能提升了10%，而同时他的成本又降低了30%，起到了降本增效的作用。

运价服务是一个典型的OLAP就是在线分析的场景，为了压缩响应时长，用户自研了一套内存数据库系统，而为了满足数据和应用的及时性，采用了all in one架构，所有的应用和数据都部署在同一节点，保证读性能大幅提升，也就是把所有的数据基本上放在内存上面去做计算的应用。

而每小时内存的刷新数据达4TB，每一个服务器节点对内存容量的大小和读操作的性能要求非常高。之前做的都是承载业务都是满载8路服务器来做的，成本比较高。浪潮提供了基于傲腾持久内存的解决方案，利用傲腾大容量的特点解决用户问题。

运价系统是一个复杂的系统，硬件规模达数百台，包括国内运价、国际运价多个业务模块，浪潮提供是提供数十台4路服务器去作为运价变更搜索系统的一部分，作为整体放在现有分布式内存数据库计算集群里，提供对外国际运价查询搜索计算服务。

用户原来的内存数据库单点配置的方案是用8路，满配192条DDR4内存，容量为12T。我们提供的浪潮四路服务器，24条512G的傲腾的内存加24条DRAM内存，性能提升10%，采购成本降低了30%，功耗降低30%，每个节点可节省将近2万元电费，空间节省50%。

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