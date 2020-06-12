中关村在线消息：北京时间6月12日消息，今天高通公司正式宣布，他们将在北京时间的6月17日上午10:00正式召开新品发布会，发布骁龙的新产品。高通公司总裁安蒙、高通公司全球副总裁侯明娟等公司高管都会参加这次发布会，分享骁龙新产品消息。



高通放出邀请函 6月17日发布骁龙新品

此前有传闻称作为高通公司首款 5nm 移动芯片组，骁龙875集成了Adreno 660 GPU、首发采用了 X60 5G 基带，可带来更好的性能和更低的功耗。有爆料人称，骁龙 875 将是该公司首款采用了 X60 5G 基带的芯片组，但目前尚不清楚它到底是集成还是外挂式的，随着全球 5G 建设的普及，大家对嵌入式的期待还是很高的。

以下为公告原文：

北京时间，6 月 17 日上午 10:00，高通公司 (Qualcomm)将在线举办 “释放 5G 潜能 共谱 5G 乐章”高通骁龙新品发布会，诚邀您在线观看。

5G 商用第二年，5G 网络建设和终端产业取得的成绩有目共睹。5G 不仅快速地走进了消费者的生活，也开始为各行各业赋能产生重要影响，带来全新机遇。

值此之际，高通公司总裁安蒙、高通公司全球副总裁侯明娟等公司高管将分享骁龙最新产品进展，并携手产业合作伙伴嘉宾与您分享 5G 发展新进程，探讨 5G 新机遇。

发布会时间：6 月 17 日（周三）上午 10:00

更多直播信息，敬请期待！

（本文图片来自互联网）

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