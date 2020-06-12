让直播带货数据“会说话”： 全球领先O’Ratings直播排行榜正式发布

全球领先的独立第三方监测服务商O’Ratings于6月8日正式发布旗下基于独创科学指标体系的O’Ratings TOP20直播排行榜及直播监测服务。拥有众多软件著作权的O’Ratings凭借行业领先的技术优势，秉承公正、专业、准确的核心价值，不断以科技赋能数字化商业。本次发布的O’Ratings TOP20直播排行榜单，包含带货榜、收视榜、互动榜等多项分类榜单。公众只需通过微信小程序搜索“O’Ratings”即可获得每周更新的榜单信息。此外，O’Ratings还提供以全平台、全行业、全时段为特色的全域直播监测服务。相信，O’Ratings的加入必定加速直播带货步入正轨、良性发展，并将直播带货由一时热忱转变为长久习惯，从而更好驱动社会经济的数字化发展之路。



O’Ratings TOP 20直播排行榜单

因独立而公正：权威第三方助力“直播带货”行业规范化

作为流量与零售的新鲜入口，2020年第一季度直播带货在疫情催化下尽显活力。“直播带货“的发展壮大把被抑制、被冻结的消费需求释放出来：预计今年全年中国在线直播的用户规模将达5.24亿人，市场规模将突破9,000亿元。但是对于直播行业数据的质疑也越来越多——目前市场上的直播监测数据大部分源自平台委托的监测机构, 所发布的直播排名和大数据也局限在单一平台上。从数据的客观性而言，有别于目前市面上大多数直播监测系统，O’Ratings是独立的第三方监测公司，不依赖于某一个指定平台，因此相对独立公正。O’Ratings的TOP20直播排行榜由上海市静安区商务委员会指导。



O’Ratings TOP20直播排行榜单收视榜

因科技而信赖：科学指标体系驱动“直播带货”数据标准化



O’Ratings TOP20直播排行榜另一特色就在于其独创的科学指标体系——传统与创新融合的指标体系 。O’Ratings TOP20直播排行榜的科学指标体系有效地针对“直播带货”数据痛点和盲点。第一，O’Ratings TOP20直播排行榜基于统一指标下的跨平台监测，实现了直播带货全平台横向对比；第二，O’Ratings TOP20直播排行榜以“直播节目”为单位，实现了历史数据可追踪，直播效果趋势可预测；第三，O’Ratings TOP20直播排行榜创新地提供了带货榜、收视榜和热度榜三大类指标信息，实现了多维度评估直播效果的可能性。其中收视率的指标继承了国际认可的传统电视收视率的算法，同时加入带货指标等直播行业的创新模型。



O’Ratings TOP20直播排行榜单带货榜

因个性而多元：全面提升“直播带货”战略决策精准化



一直以来，O’Ratings始终相信商业战略决策的准确性与可行性离不开数据支持，只有准确、全面、统一的数据才能为战略决策打下坚实的基础。除了每周提供TOP20直播排行榜, O’Ratings强大的数据后台提供超级直播数据服务让精准决策成为可能 —— O’Ratings后台可以按照行业细分查看直播带货数据、查看直播间粉丝画像、主播匹配推荐、支持单个直播间定向监测、提供网络广告监测服务，还同时支持数据叠加分析，帮助直播产业链的各个环节进行交叉分析。在即将到来的618电商节中，O’Ratings能以多元监测产品实现“直播带货”的精准化匹配，助力直播玩家优化战略决策。



O’Ratings直播监测产品矩阵图

O’Ratings直播监测欢迎社会各界与直播玩家持续关注TOP20直播排行榜，共同推进直播行业的可持续良性发展。



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