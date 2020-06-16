京东618购物节已经接近最后的高潮，各大数码厂商也在持续打折吸引消费者们。经历了两天的直播后，大家是否会期待更多的惊喜，那么第三天的直播也如约而至。



京东×ZOL直播来袭 看看那些助你升职加薪的办公利器

尽管受到疫情影响，但是升职加薪肯定是我们每个人一年中的重要目标，于是购置办公产品成了一个非常有意义的事情。6月16下午17点30分至21点45分，京东联合ZOL为大家带来一场“惠购新机重启美好”直播活动。在第三场直播活动中，美女主播蔡蔡和ZOL笔记本频道资深编辑@xiao七爸 将为大家带来那些能助你升职加薪的办公利器。

这场直播活动中，我们为大家介绍的大牌办公用品厂商包括：神舟、华为、惠普、三星品牌存储、acer、联想图像、坚果激光电视以及NEC。

此次的直播活动中，两位主播不仅仅会分享一些产品介绍、产品优惠信息，还会在现场穿插一些抽奖环节，给大家带来更多的惊喜。现在扫描图片下方二维码，即可获取所有相关产品和品牌，关注直播间并下单，也会有更多优惠哦。6月16下午17点30分，我们不见不散。

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