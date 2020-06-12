中关村在线消息：近日据悉，外媒The Verge引《华尔街日报》消息，欧盟将对亚马逊使用第三方卖家数据的做法提出正式的反垄断指控。



据传亚马逊因使用第三方卖家数据或面临欧盟反垄断指控

据消息称，这项指控最快可能在下周提出，将指控亚马逊利用从其市场上的卖家收集的数据与卖家竞争。

《华尔街日报》报道，在欧盟提出指控后，预计还需要一年时间，委员会才能正式决定亚马逊是否违法。

虽然该公司可以在法庭上对这一决定提出质疑，但最终可能会被处以高达全球年收入10%的罚款。

欧盟对这一做法的调查被认为可以追溯到近两年前。早在2018年9月，欧盟竞争专员Margrethe Vestager就曾表示，欧盟一直在收集亚马逊对第三方卖家做法的信息，但她当时强调，正式调查尚未启动。

去年欧盟对亚马逊与其市场卖家之间的协议，以及亚马逊如何利用数据选择使用其网站上的 "购买框 "链接到哪家零售商，展开了正式的反垄断调查。

这将不是亚马逊第一次被指责利用其作为市场运营商的地位，为自己作为市场内的卖家谋取利益。

今年早些时候《华尔街日报》报道称，亚马逊的员工会利用独立Marketplace卖家的销售数据来帮助亚马逊自主品牌产品的开发，尽管公司有规定禁止这样做，但还是发生了这种情况。

亚马逊承诺将对此展开内部调查，但该报告再次引起美国立法者的关注。众议院司法委员会的民主党人致信该公司，要求其澄清其数据政策，因为该公司此前曾宣称不会使用个人卖家数据在其平台上与他们直接竞争。

参议员乔希-霍利Josh Hawley呼吁对该公司进行反垄断刑事调查，亚马逊拒绝就该报道向The Verge发表评论。【7462652】

（文中图片来自互联网）

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