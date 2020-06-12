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    减配版Galaxy S20将发售：或配骁龙865处理器 共三款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据外媒 SamMobile 消息，Galaxy S20 确实会推出缩水的衍生版本，但上市之后可能不会叫做“Galaxy S20 Lite” ，而是叫做“Galaxy S20 粉丝版”。

    减配版Galaxy S20将发售：或配骁龙865处理器 共三款
    减配版Galaxy S20将发售：或配骁龙865处理器 共三款

    目前已经掌握的信息显示，Galaxy S20 粉丝版会有三个型号。其中在全球市场发售的“SM-G780”会包含 4G/5G 两个版本，而在美国市场销售的“SM-G781”只有 5G 版本。

    目前依然不清楚该机的具体的规格参数，不过初步消息称内置存储会从 128GB 起步，采用基于 Android 10 的 OneUI 2.5 系统。

    三星的粉丝们肯定会满怀期待，希望这款新的Galaxy S20变种机在处理器方面能够借鉴Galaxy S10 Lite的做法。

    三星在全球范围内出货的Galaxy S10 Lite 搭载的是骁龙855，这也是只有部分市场的Galaxy S10系列才有的处理器，如果三星继续坚持这样做，那么可以预期缩水版 Galaxy S20 将采用骁龙865。【7462634】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：减配版Galaxy S20将发售：或配骁龙865处理器 共三款http://news.zol.com.cn/746/7462634.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7462634.html report 773 中关村在线消息：近日据外媒 SamMobile 消息，Galaxy S20 确实会推出缩水的衍生版本，但上市之后可能不会叫做“Galaxy S20 Lite” ，而是叫做“Galaxy S20 粉丝版”。减配版Galaxy S20将发售：或配骁龙865处理器 共三款目前已经掌握的信息显示，Galaxy S20 粉丝版会有三...
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