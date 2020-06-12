中关村在线消息：据悉网络上有爆料人士曝光了三星全面旗舰平板产品三星Galaxy Tab S7的渲染图。











三星Galaxy Tab S7亮相：后置双摄+配备S Pen

从渲染图上看出，三星Galaxy Tab S7背部采用了金属材质，顶部和底部均有白色天线条，这也意味着S7应该支持5G网络。



正面则是类似iPad Pro的超窄边框四等边设计，这也是目前高端平板产品的流行趋势。

三星Galaxy Tab S7搭载了后置双摄，而且背部也专门设计了一段凹槽用来放置磁吸式SPen，换言之，S7将边标配SPen，这也是三星产品的标志性卖点之一了。

参考S6，骁龙865应该是可能的选择之一，而且根据3C认证信息显示，S7将搭载7760mAh大电池。

另外一款大号S7，搭载了12.3英寸屏幕的Tab S7+也通过了蓝牙认证，认证信息显示，Tab S7+的电池巨大，容量高达9800mAh。

预计三星Galaxy Tab S7即将在7月份之后发布，也有可能在8月5日的Note 20发布会上现身，感兴趣的朋友请继续关注我们的后续报道。【7462527】

（文中图片来自互联网）

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