中关村在线消息：近日据外媒消息，科学家们正在试图通过开发水下版Wi-Fi，沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王科技大学KAUST的研究人员对如何使用激光在水下传输高清视频展开研究。



水下Wi-Fi研发有所突破：Aqua-Fi完成小范围试验

用户比如戴着呼吸器的潜水员首先要从一个放在防水壳子的智能手机发送数据。这些数据最初会以无线电波的形式传输到几英尺外安装在潜水员气罐上的一个小装置上。

该装置中的微型计算机将数据转换成一系列超高速光脉冲，每个脉冲以二进制代码的形式显示。

这些脉冲随后会被发射到水面，此时要么使用一个520纳米的集成激光器要么使用一组绿色LED--LED可以用很少的能量将数据发送到相对较短的距离，而激光可以将数据发送到更远的距离但却需要更多的能量。

在到达水面后，位于船底的光电探测器会接收到光脉冲，然后由连接在一起的计算机转换回原始照片或视频。在那里，这些文件可以通过卫星上传到互联网上。

目前，Aqua-Fi系统已经被用来在两台相距几米的静止水中上传和下载多媒体，不过在它投入实际使用之前，研究人员还必须对其进行调整以应对诸如快速移动的水的光散射效应等挑战——要做到这一点则可能需要使用一个球形接收器，它可以用来探测来自各个方向的光脉冲。

“我们已经创造了一种相对便宜和灵活的方式来将水下环境跟全球互联网连接起来，”这项研究的首席科学家Basem Shihada副教授说道，“我们希望有一天，Aqua-Fi能像水面上的Wi-Fi一样在水下得到广泛应用。”【7462521】

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