早报：索尼PS5正式公布 京东港股上市

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今天早上最受关注的新闻应该就是这个了。

PS5外形正式公布 数字版/光驱版双版本





在今天的索尼PS5发布会上，索尼正式亮相了PS5的外形设计，与此前网上流出的完全不同。此次PS5提供了光驱版和数字版两种选择，其中光驱版支持4K蓝光盘播放。

游戏方面，索尼在发布会上公开了一系列第一方独占大作和第三方作品，包括《地平线2》《蜘蛛侠2》《恶魔之魂重制版》《GT赛车7》《生化危机8》《杀手3》等。

这次发布会没有公布PS5的售价信息，发售时间在今年圣诞期间，部分游戏也将同步发售。

看完索尼PS5的消息，顺便来看一条微软的游戏新动向。

微软确认Win10商店游戏支持Mod





之前有消息显示，微软的Win10商店游戏将支持安装Mod，现在微软正式确认了这一消息，在Xbox（Beta）应用里，玩家们可以为游戏添加Mod了，尽管目前支持的游戏还不多。

值得一提的是，微软并没有推出自己的Mod平台，因此玩家可以安装下载在电脑里的Mod文件。如果你是Xbox Game Pass用户，这会让你获得更好的游戏体验。

还记得之前我们报道苹果可能会在WWDC发布的新款iMac吗？

苹果新款iMac疑似出现在数据库中 十代酷睿加持





近日有人在欧亚经济委员会数据库中发现了一款新的苹果产品信息，型号为A2330，运行macOS 10.15系统，疑似就是之前曝光的全新设计iMac。

根据之前的信息，新款iMac将以Apple Pro Display XDR显示器为设计目标，大大窄化边框。在配置方面，新款iMac将搭载十代酷睿处理器，AMD Navi显卡以及全固态硬盘。

下面来看几条互联网企业方面的消息。

京东6月18日港股上市 定价226港元/股





京东将于6月18日在港交所正式挂牌上市，股票代码为“09618”，发行1.33亿股A类普通股，最终定价226港元/股，预计筹资约300.58亿港元。

据悉，全球发售的所得款项净额将用于投资以供应链为基础的核心技术，以进一步改善客户体验，同时提高运营效率。

滴滴回应被美团收购传闻





针对之前网间传出的“美团收购滴滴出行”传闻，滴滴官方微博发文称：“有人真敢编，有人真敢信。”并配了一张图片，上面画着一只虾拖扯着一个蛋，意思显然是指瞎扯淡，算是官方辟谣了。

快手解释海外短视频应用被下架原因





针对快手海外短视频应用Zynn被谷歌下架一事，快手方面解释称，被下架是因为某一条用户上传视频涉嫌搬运其他平台内容而收到了投诉，目前已经处理。快手还表示正在与谷歌方面进行有效沟通，尽快恢复应用上架。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！



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