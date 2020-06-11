拿百度搜索数据造谣武汉？百度回应来了

中关村在线消息：哈佛医学院最近一篇论文引起轩然大波，拿着百度的搜索数据指称中国武汉在去年8月就已经爆发了病毒，对此百度方面进行了回应坚决回应，认为这这个结论非常牵强和不严谨。





百度表示，武汉地区 “咳嗽”的整体搜索量峰值跟每年的流感季是吻合的，而 “腹泻”的搜索量与往年相比并没有明显变化。

同时百度指数显示，2019 年 12 月左右 “腹泻”搜索量还有轻微的下降。这些都与哈佛所谓的论文存在出入，看来哈佛连百度的数据都没有爬仔细，就贸然下结论，误导世人。

以下为百度原文：

近日哈佛大学医学院发布论文，从武汉医院附近交通车流量和百度上关于“咳嗽”与“腹泻”的搜索数据来得出关于病毒的结论，这是非常牵强和不严谨的。

事实上，武汉地区“咳嗽”的整体搜索量峰值跟每年的流感季是吻合的，而“腹泻”的搜索量与往年相比并没有明显变化。同时，百度指数显示，2019年12月左右“腹泻”搜索量还有轻微的下降。（如图）

我们呼吁相关研究需要更加科学严谨的引用百度数据。

（7461982）

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