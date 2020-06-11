中关村在线消息：据悉，welve South今日宣布，现在可以在官网未来苹果官网也可能会销售，购买苹果16英寸MacBook Pro、新款13英寸MacBook Pro和新款MacBook Air的BookArc支架。



TwelveSouth发售支持16英寸MacBookPro彩虹形支架

BookArc是Twelve South的经典配件之一，它可以为有显示器的用户垂直放置MacBook，减少桌面杂乱的同时也有利于散热。

Twelve South在多年以前就是苹果官网非常热销的产品，但是直到今天之前，BookArc都还不支持苹果最新系列的MacBook Pro和Air笔记本，但现在这些设备的所有者已经可以行动了。

除了更新支架对接笔记本处的尺寸之外，BookArc的整体设计并没有改变，它的颜色依然可以与银色或太空灰Mac笔记本相匹配，在Twelve South的网站上，BookArc的售价为59.99美元。

如您已经拥有支架，不打算再买一个的话，可以在该公司的在线商店上单独购买16英寸MacBook Pro、新款13英寸MacBook Pro或新款MacBook Air的硅胶插片，这样一来售价只需要14.99美元。

官网还提供传统型号插片的销售，这可以让这种支架适用性进一步可追溯到2010年的MacBook机型。【7461917】

（文中图片来自互联网）

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