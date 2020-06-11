    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 电脑 > 正文

    TwelveSouth发售支持16英寸MacBookPro彩虹形支架

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，welve South今日宣布，现在可以在官网未来苹果官网也可能会销售，购买苹果16英寸MacBook Pro、新款13英寸MacBook Pro和新款MacBook Air的BookArc支架。

    TwelveSouth发售支持16英寸MacBookPro彩虹形支架
    TwelveSouth发售支持16英寸MacBookPro彩虹形支架

    BookArc是Twelve South的经典配件之一，它可以为有显示器的用户垂直放置MacBook，减少桌面杂乱的同时也有利于散热。

    Twelve South在多年以前就是苹果官网非常热销的产品，但是直到今天之前，BookArc都还不支持苹果最新系列的MacBook Pro和Air笔记本，但现在这些设备的所有者已经可以行动了。

    除了更新支架对接笔记本处的尺寸之外，BookArc的整体设计并没有改变，它的颜色依然可以与银色或太空灰Mac笔记本相匹配，在Twelve South的网站上，BookArc的售价为59.99美元。

    如您已经拥有支架，不打算再买一个的话，可以在该公司的在线商店上单独购买16英寸MacBook Pro、新款13英寸MacBook Pro或新款MacBook Air的硅胶插片，这样一来售价只需要14.99美元。

    官网还提供传统型号插片的销售，这可以让这种支架适用性进一步可追溯到2010年的MacBook机型。【7461917】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：TwelveSouth发售支持16英寸MacBookPro彩虹形支架http://news.zol.com.cn/746/7461917.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7461917.html report 932 中关村在线消息：据悉，welve South今日宣布，现在可以在官网未来苹果官网也可能会销售，购买苹果16英寸MacBook Pro、新款13英寸MacBook Pro和新款MacBook Air的BookArc支架。TwelveSouth发售支持16英寸MacBookPro彩虹形支架BookArc是Twelve South的经典配件之一，它可以...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品