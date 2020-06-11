中关村在线消息：今日据悉，威刚推出了XPG PRIMER RGB游戏鼠标，威刚ADATA已经开始生产XPG发烧友品牌的游戏鼠标和键盘。



威刚推XPG PRIMER RGB新款游戏鼠标

这款名为叫"XPG PRIMER "的光学游戏鼠标是有线的，所以你不用担心更换电池的问题。当然，作为一款游戏产品，XPG PRIMER也有可定制的RGB灯光。

XPG PRIMER配备了Pixart PMW3360光学传感器，提供了精度、质量和价值的完美平衡。

除DPI之外，XPG PRIMER还提供了符合人体工学的设计，其雕刻机身由Double-Shot PBT制成，这种光滑的材料坚固且易于清洁，模内纹理的侧边防汗水，并且集成触感滚轮，以提供舒适性和更强的控制能力。

XPG PRIMER的线材采用了轻量级的编织材质，因此在游戏过程中不易缠绕，而98克的整体重量也完美平衡，既能轻松滑行，又能提供适当的牵引力和舒适度。

XPG PRIMER采用高耐用度的欧姆龙开关，可承受2000万次点击。鼠标侧面和顶部有两条RGB灯带，可选择炫目的效果。

ADATA目前还没有公布XPG PRIMER价格，外界预测它的售价不会超过50美元。【7461915】

（文中图片来自互联网）

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