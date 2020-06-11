中关村在线消息：北京时间6月11日消息，今天上午快手公司正式宣布，张雨绮将会成为快手电商代言人，这也是首位为快手代言的明星。张雨绮成为快手电商代言人主打的产品将会是快手自营产品在京东销售。



快手官宣张雨绮成电商代言人 主打京东自营产品

6月8日的时候，张雨绮就已经入驻快手。6月16日，张雨绮将在快手开启直播带货首秀，主要售卖京东自营商品，这是此前快手与京东零售战略合作的正式落地。

此前，京东零售与快手科技正式签署战略合作协议。在签署合作协议之后，双方将会在供应链上实现深度的合作。与此同时，快手用户也可以在客户端上直接购买京东自营商品，并且不需要跳转。

据了解，双方将进行供应链方面的深入合作。京东零售将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。

这一合作将于今年京东618和快手616品质购物节期间落地。据悉，今年6月16日-18日期间，部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。

此外，双方将加强品牌营销能力共建，快手进行主播直播及短视频营销推广，京东零售提供联合营销及履约能力，提升双方品牌核心竞争力。双方还将基于京东零售对购物行为数据以及快手对短视频、直播、直播电商行为数据的理解，共同探索精准营销能力共建。

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