    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    谷歌将“Zynn”从应用商店中删除

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，在被指责抄袭后Zynn已经从谷歌Play Store中被删除，视频应用Zynn是大受欢迎的视频应用TikTok的克隆产品。

    谷歌将“Zynn”从应用商店中删除
    谷歌将“Zynn”从应用商店中删除

    一些用户称，他们的账户被完全克隆，Zynn上出现了个人资料，包括他们的名字、照片和几个月的追溯内容。在某些情况下，这些视频似乎在该应用在美国正式推出之前就已经被上传到Zynn上。

    Zynn在5月初登陆iOS和Android系统，并迅速登上了下载排行榜的榜首。到5月底，它成为下载量最大的免费iOS应用，并进入Google Play Store下载量前十名。

    这种增长的部分原因是该应用奖励计划的作用，该计划向用户支付观看视频和招募朋友的费用。该计划的合法性尚不明确，一些用户发布了得到付款奖励的视频，而另一些用户则表示他们一直无法兑现奖励。

    用户注册后可获得1美元，第一个加入的人可获得20美元，之后每5个用户可获得10美元。这些钱可以兑换成礼品卡或现金。非营利性媒体监督机构Common Sense Media将Zynn称为 "传销"。

    Zynn的一位发言人告诉《金融时报》，该公司是用支付给广告商的钱来直接吸引用户，它不想向Facebook或谷歌这样的巨头企业支付费用，所以用完全相同的广告费来支付给它的一线用户。

    同一位Zynn发言人告诉英国《金融时报》，该应用被从Play Store中删除是因为 "抄袭"，并承认该公司在这方面有一些失误。

    自称是Zynn运营的社交媒体账号表示，该公司正在与谷歌沟通，并努力尽快解决这一问题。谷歌尚未对该应用被删除作出解释，Zynn目前已在iOS应用商店上线。【7461859】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌将“Zynn”从应用商店中删除http://news.zol.com.cn/746/7461859.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7461859.html report 1282 中关村在线消息：近日据悉，在被指责抄袭后Zynn已经从谷歌Play Store中被删除，视频应用Zynn是大受欢迎的视频应用TikTok的克隆产品。谷歌将“Zynn”从应用商店中删除一些用户称，他们的账户被完全克隆，Zynn上出现了个人资料，包括他们的名字、照片和几个月的追溯内容。...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品