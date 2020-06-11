中关村在线消息：近日据悉，在被指责抄袭后Zynn已经从谷歌Play Store中被删除，视频应用Zynn是大受欢迎的视频应用TikTok的克隆产品。



谷歌将“Zynn”从应用商店中删除

一些用户称，他们的账户被完全克隆，Zynn上出现了个人资料，包括他们的名字、照片和几个月的追溯内容。在某些情况下，这些视频似乎在该应用在美国正式推出之前就已经被上传到Zynn上。

Zynn在5月初登陆iOS和Android系统，并迅速登上了下载排行榜的榜首。到5月底，它成为下载量最大的免费iOS应用，并进入Google Play Store下载量前十名。

这种增长的部分原因是该应用奖励计划的作用，该计划向用户支付观看视频和招募朋友的费用。该计划的合法性尚不明确，一些用户发布了得到付款奖励的视频，而另一些用户则表示他们一直无法兑现奖励。

用户注册后可获得1美元，第一个加入的人可获得20美元，之后每5个用户可获得10美元。这些钱可以兑换成礼品卡或现金。非营利性媒体监督机构Common Sense Media将Zynn称为 "传销"。

Zynn的一位发言人告诉《金融时报》，该公司是用支付给广告商的钱来直接吸引用户，它不想向Facebook或谷歌这样的巨头企业支付费用，所以用完全相同的广告费来支付给它的一线用户。

同一位Zynn发言人告诉英国《金融时报》，该应用被从Play Store中删除是因为 "抄袭"，并承认该公司在这方面有一些失误。

自称是Zynn运营的社交媒体账号表示，该公司正在与谷歌沟通，并努力尽快解决这一问题。谷歌尚未对该应用被删除作出解释，Zynn目前已在iOS应用商店上线。【7461859】

（文中图片来自互联网）

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