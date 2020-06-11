三星Galaxy Fold 2更多规格细节曝光 60Hz刷新率

中关村在线消息：今日据悉，三星Galaxy Fold 2可折叠智能手机基本被完整泄露，正面、背面、内部相关规格都有。



三星Galaxy Fold 2更多规格细节曝光

据传三星Galaxy Fold 2采用7.7英寸的可折叠显示屏，盖板上则是6.23英寸的显示屏，都采用了打孔面板，为前置摄像头让路。

这款新机的功能将与前代产品相似，但会有几项重大的硬件升级，这将使该设备远比过去几个月涌现出的竞争对手更具吸引力。

据传三星Galaxy Fold 2将采用可折叠玻璃盖，这与第一款Galaxy Fold不同，后者使用的是透明的聚酰亚胺技术，这应该可以解决铰链方面的问题，而第一代Galaxy Fold的铰链效果并不是特别好。

三星Galaxy Fold 2似乎同时保留了前面的边框和显示屏上的打孔。

如果有边框就会安置摄像头，但在这里三星似乎不顾现有的空间，在显示屏内推行了自己的打孔制造工艺，在内部Galaxy Fold 2似乎有一个丸状的冲孔，比我们之前看到的都要大。

今日Galaxy Fold 2泄露信息表明，内部和外部显示屏的尺寸都有所增加，两者都采用LTPS和YOCTA技术。

外部显示屏将拥有60Hz刷新率，而内部可折叠显示屏则传采用120Hz刷新率，与三星Galaxy S20 Ultra不相上下，三星显示器Samsung Display显然正在采取措施，解决数字化仪在显示屏下折叠时出现的问题。

目前，一位“业内人士”在接受ETNews采访时表示，“如果超过10万次，数字化仪的性能似乎正在恶化，我们知道改进的材料正在制作中。” 我们不太可能在近期看到三星可折叠机中出现S Pen，除非这个问题赶紧解决。

三星Galaxy Fold 2是传闻中2020年8月5日亮相的几款设备之一，三星同时还将发布Galaxy Note 20和Galaxy ZFlip 5G。【7461851】

（文中图片来自互联网）

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