中关村在线消息：据悉，近日分享的一份支持文件显示，苹果公司将于 2021 年底终止对 iTunes U 教育平台的支持。



苹果将在21年底终止对iTunes U教育平台的合作

自 2017 年推出以来，其一直作为 iTunes 应用程序内的一部分而存在，提供了美国大学的讲座和学习内容，便于教育工作者创建包含音频、媒体、讲义、电子书等内容的课程。而用户可借助 iPhone 和 iPad 客户端，访问他们已经收藏的内容合集。

苹果表示，iTunes U 工具已被面向教师和学生的下一代应用所取代，比如课堂Classroom、学校作业Schoolwork、以及校园管理工具Apple School Manager。

苹果一直努力为师生打造下一代应用程序，其中 Classroom 可将 iPad 变身为强大的助教，协助教师指导学生完成一趟课业、查看和跟进教学进度。

Schoolwork 有助教师轻松制作和分享课件资料，邀学生参加特定的活动、协作和查看学习进度，为教师节省大量的时间、确保每位学生都可发挥最大的学历潜力。

此外 IT 管理员可借助 Apple School Manager 轻松管理每台 iPad、Mac、Apple TV、Apple ID、书籍和相关应用，同时确保数据的安全和私密性。

同时 Pages、Numbers、Keynote、GarageBand、iMovie、Clips 和 Swift Playgrounds 等应用程序也具有特定的教育功能，乐见其被教师和学生不时地使用。

考虑到当前用户基数仍相当庞大，尽管苹果计划在 2021 年底彻底放弃对 iTunes U 的支持，老用户仍可在 2020 ~ 2021 年间继续使用。

公共内容发行商亦可在 iTunes U 停服前探索其它选项，比如通过 Apple Podcast 播客或 Apple Books 电子书平台发布内容。并且该公司计划提供 ClassKit 支持，以简化过渡。

iTunes U 中的课程资料和转换为功课讲义并导出，以便将之转移到第三方学习应用或新的学习管理系统。【7461821】

（文中图片来自互联网）

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