中关村在线消息：据悉，苹果公司今日向 iBooks Author 用户发送了一封电子邮件，告知这款Mac端的应用程序将于7月1日停用并从 App Store 中删除。



苹果放弃iBooks Author 将重心转移到Pages

苹果在电子邮件中表示，在 Pages 中包含书籍创建工具之后，该公司的新重点将是为 Pages 应用程序开发功能：

“感谢您成为 iBooks Author 社区的成员。我们将与您分享一些有关图书创作未来的新闻。

两年前，我们将图书创作带入了 Pages。Pages 具有关键功能，例如在 iPad 上工作，与他人合作共享一本书籍，使用 Apple Pencil 绘图等功能，这是一个制作书籍的绝佳平台。

当我们将精力集中在 Pages 上时，iBooks Author 将不再更新，并将很快从 Mac App Store 中删除。您可以在 macOS 10.15 及更早版本上继续使用 ‌iBooks Author，并且以前发布到 Apple Books 的图书将仍然可用。

如果您有想要导入到 Pages 中的 iBooks Author 图书以进行进一步编辑，我们很快就会将图书导入功能引入到 Pages。”

苹果计划未来在 Pages 中添加导入功能，以允许将图书导入到应用程序中，并且支持文档涵盖了有关用户如何从 iBooks Author 应用程序过渡到 Pages 应用程序的详细信息。

苹果于 2012 年首次推出 iBooks Author，该产品允许 Mac 用户创建电子书，并为 ‌iPad‌ 提供创建教科书，食谱，图画书等工具。

苹果还提供了模板和页面布局选项，以及拖放编辑工具，但是其中的大多数功能现在都可以在 Pages 中使用了。【7461711】

（文中图片来自互联网）

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