打10亿个骚扰电话被罚16亿 网友：希望我国可以借鉴

近日，打10亿个骚扰电话被罚16亿事件引发全球关注，这是美国联邦通信委员会处以创纪录的2.25亿美元罚单（约16亿元）。该事件起因是美国得州两家健康保险销售商涉嫌向用户拨打约10亿个骚扰电话，网友希望我国对电信骚扰和诈骗也有如此之大的整治力度。



打10亿个骚扰电话被罚16亿

据悉，打10亿个骚扰电话被罚16亿事件是美国联邦通信委员会（FCC）成立86年以来提出的最大一笔罚款，该罚款是针对John C.Spiler Ⅱ和Jakob Mears联合Rising Eagle和JSquared Telecom等公司涉嫌在过去两年内制造的约10亿个非法骚扰电话。



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联邦通信委员会称，这些骚扰电话宣称他们协助美国的大型健康保险公司销售保险产品。打10亿个骚扰电话被罚16亿的涉世公司伪造来电显示号码向消费者发送预先录制好的骚扰电话，让消费者误以为是著名的健康保险提供商的来电。

得克萨斯州联合其他六个州，向美国地方法院以违反《电话消费者保护法》的罪名对上述个人和公司提起起诉。FCC委员支持这一处罚决定，她表示过去曾对骚扰电话制造者开出数亿美元的罚单，但是后来绝大部分罚款难以征收，并希望通过美国司法部的帮助来征收罚款。

其实骚扰电话和电信诈骗在全球范围内都入蝗灾一般蔓延，即使是美国能够开出如此巨大的罚单，但也面连着难以征收的问题。打10亿个骚扰电话被罚16亿事件爆发后，也有网友表示希望我们也对骚扰电话实施严厉打击，你怎么看待呢？

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