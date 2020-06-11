虎牙等直播平台被央视点名：他们都玩的是什么套路？

受到疫情的影响，学生无法正常上学。在教育部“停课不停学”的要求下，全国约有2.7亿学生需要通过网络平台上学。面对突然增多的用户量，快手、抖音、虎牙、斗鱼等直播平台也积极布局在线教育领域。然而虎牙等直播平台被央视点名，他们又在玩什么套路呢？



虎牙等直播平台被央视点名

原来，虎牙直播称“停课不停学”，开通免费上网课渠道。然而，在虎牙直播App中，一打开，首先弹出的却是各种网游的兴趣选项，学习栏目被放在最后。但其所谓的免费网课页面中，也有大量精心包装的游戏广告，此外，在虎牙直播的PC端也存在网游广告。

借免费网课推广游戏，如此套路的不仅仅有被点评的虎牙直播，类似的情况也出现在斗鱼平台上。虽然虎牙和斗鱼两平台都以游戏直播为核心业务，在首页上出现网络游戏相关信息是正常的，但根据教育部办公厅等部委自2018年起下发的《教育部办公厅关于严禁有害App进入中小学校园的通知》《教育部办公厅关于严禁有害App进入中小学校园的通知》等文件，明确要求各级教育部门及中小学校“凡发现包含色情暴力、网络游戏、商业广告等内容及链接，要立即停止使用，退订相关业务，卸载App，取消关注有关微信公众号，坚决杜绝有害App侵蚀校园”，将网络游戏列为对中小学生有害的内容。

或许虎牙和斗鱼也是出于善意的布局在线教育，但是如果跟娱乐内容不能进行有效区隔的话，那么也容易“好心办坏事”。

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