早报：英特尔发布LakeField处理器 特斯拉逆袭

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条新处理器的消息。

英特尔发布LakeField处理器 1+4大小核产品





英特尔今天正式公布了Lakefield处理器的规格，这也是英特尔首款大小核产品，内部集成一个Sunny Cove架构的大核心和4个Tremont架构的小核心,5核5线程。

该系列目前有两款产品，其中i5-L16G7基准频率1.4GHz，全核睿频最高1.8GHz，单核睿频最高3.0GHz；酷睿i3-L13G4基准频率0.7GHz，全核睿频最高1.3GHz，单核睿频最高2.8GHz。

下面两家公司在股市都迎来了喜报。

苹果市值突破1.5万亿美元 创历史新高





在美股开盘后，苹果股价持续走高，一度突破350美元，市值更是突破了1.5万亿美元，创造了历史新的高度。紧随其后的是微软，市值约1.46万亿美元，亚马逊的市值也超过1.3万亿美元。

特斯拉股价突破1000美元 成为市值最高汽车公司





同样今天美股开盘后，特斯拉的股价涨幅超过6%，突破1000美元大关，公司市值也达到了1850亿美元，一举超过丰田，成为全球市值最高的汽车公司。前不久，特斯拉创始人马斯克表示，挂式卡车 “Semi”即将量产。

下面是两条互联网企业的新闻。

新浪微博回应被约谈整改





新浪微博社区发布公告：根据网信部门的整改要求，微博热搜榜、热门话题榜自2020年6月10日15时至6月17日15时停止更新。微博将严格落实管理要求，切实履行主体责任，加强违法违规信息管控，健全完善内部审核处置流程，积极维护网上传播秩序，构建微博社区的良好生态。

蚂蚁金服与中国计算机学会达成合作





蚂蚁集团与中国计算机学会达成战略合作，联合成立“中国计算机学会蚂蚁科研基金”，第一年将面向35周岁以下青年学者投入500万元用于项目研究。

据悉，该基金将面向人工智能、区块链、安全等领域的29个细分前沿科技领域，支持35周岁以下青年学者的相关科研。

最后来看一条游戏新闻。

新一批XGP阵容公布 《王权的陨落》加入





微软公布了新一批即将加入6月XGP服务的游戏名单，其中《巫师之昆特牌：王权的陨落》《无人深空》和《王国之心HD 1.5+2.5+2.8》颇受关注。

此次公布的游戏，部分支持PC，部分支持Xbox，也有一些则同时支持Xbox和PC。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7461659）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：英特尔发布LakeField处理器 特斯拉逆袭http://news.zol.com.cn/746/7461659.html