中关村在线消息：据悉，美国专利和商标局周二授予苹果一项专利，名为 "带有压电墨水的电子设备 "，在这项专利当中，苹果设想的压电技术，并不涉及将其作为外壳内的传统振动组件，苹果反而建议如何将其用于靠近用户触摸设备的地方。











苹果手表新专利 表带可用作按钮获得内置力反馈

苹果未来可以使用压电墨水为用户提供另一个输入表面，或者在Apple Watch的表带中提供触觉反馈，而不需要加入额外产生振动的硬件。



像Apple Watch这样的设备是为了给佩戴者提供触觉反馈，利用电机产生振动，并通过设备传递到手腕上。

更详细的解释为，该专利涉及创建压电痕迹的方法，因为苹果表示，通过传统的方法可能无法在表面或设备上添加一个压电组件。

例如，将压电陶瓷晶片安装到柔性基板上可能不可行。苹果的解决方案是使用压电墨水，将压电材料分散在粘结剂内。

这些颗粒可以由锆钛酸铅制成，而粘结剂可以由金属氧化物、硅酮等聚合物或类似的东西制成。

将压电油墨印制成压电油墨痕迹，可以沉积在各种曲面、柔性和其他非平面上，可行的是同样的痕迹可以安装在可移动的物品上，如扬声器的振膜，这可以使一般扬声器的设计更轻或更不寻常。



与油墨接触的控制电路在相邻的压电痕迹上提供彼此相位90度的波形信号，这反过来又可以产生表面波。

专利图表明，沿着Apple Watch表带使用压电痕迹可以提供更微妙的触觉反馈，用户通过与手腕的直接接触来感受这种反馈，它们可以集中在手腕的特定区域，例如向内的区域，这些区域可能对微小的振动更加敏感。

另一个例子是将水平和垂直轨迹组合成网格，用于键盘。通过将它们沉积在具有可移动键帽的键盘表面上，一旦它记录了一个按键的按压，该系统可以允许在按键上进行振动。

由于压电元件也可以从压力中产生能量，因此，当用户按下按键时，同样的痕迹也可以产生一个可由控制电路读取的信号。这样的系统将消除对传统按键机构的需求，并可以创造出更轻薄的键盘。

该专利将其发明人列为Shravan Bharadwaj，他是苹果公司处理Mac制造设计的高级经理，已经为苹果公司工作了9年多，他的其他专利包括与三维电路制成的外壳、织物中的磁性材料以及提供可变响应的键盘有关的申请。

苹果公司每周都会提交大量的专利申请，但并不能保证这些概念会出现在未来的产品或服务中。【7461092】

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