中关村在线消息：据悉，昨天深夜关于20年使命召唤游戏的情报泄露，据称该游戏的名称将会是《使命召唤：黑色行动冷战》。



使命召唤17游戏名称曝光 疑似含有越战之外内容

但是，通过今天一早泄露的游戏LOGO来看，最终游戏名称可能还会是《使命召唤：黑色行动》。

昨天从PS4平台泄露游戏容量超过70G，并使用了“红门”做为测试代号后，又有国外网友通过数据挖掘发现了2020年使命召唤游戏LOGO，但是在游戏LOGO上并没有“Cold War”。

不仅LOGO指向了冷战背景，而且在挖掘出的文件中也提到了1976年，翻阅历史可以发现，1976年是冷战时期越南战争结束的一年后，这似乎意味着2020年的新《使命召唤：黑色行动》将包含更大范围的冷战时期内容，而不仅仅是其中的一场战争。

目前动视还没有对上述消息发表评论，根据之前官方发表的消息称新作没有受到疫情影响，会在今年年底上市，有望登陆PC、PS4、PS5、XboxOne、Xbox Series X。【7461091】

（文中图片来自互联网）

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