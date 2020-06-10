    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 游戏 > 正文

    使命召唤17游戏名称曝光 疑似含有越战之外内容

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，昨天深夜关于20年使命召唤游戏的情报泄露，据称该游戏的名称将会是《使命召唤：黑色行动冷战》。

    使命召唤17游戏名称曝光 疑似含有越战之外内容
    使命召唤17游戏名称曝光 疑似含有越战之外内容

    但是，通过今天一早泄露的游戏LOGO来看，最终游戏名称可能还会是《使命召唤：黑色行动》。

    昨天从PS4平台泄露游戏容量超过70G，并使用了“红门”做为测试代号后，又有国外网友通过数据挖掘发现了2020年使命召唤游戏LOGO，但是在游戏LOGO上并没有“Cold War”。

    不仅LOGO指向了冷战背景，而且在挖掘出的文件中也提到了1976年，翻阅历史可以发现，1976年是冷战时期越南战争结束的一年后，这似乎意味着2020年的新《使命召唤：黑色行动》将包含更大范围的冷战时期内容，而不仅仅是其中的一场战争。

    目前动视还没有对上述消息发表评论，根据之前官方发表的消息称新作没有受到疫情影响，会在今年年底上市，有望登陆PC、PS4、PS5、XboxOne、Xbox Series X。【7461091】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：使命召唤17游戏名称曝光 疑似含有越战之外内容http://news.zol.com.cn/746/7461091.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7461091.html report 788 中关村在线消息：据悉，昨天深夜关于20年使命召唤游戏的情报泄露，据称该游戏的名称将会是《使命召唤：黑色行动冷战》。使命召唤17游戏名称曝光 疑似含有越战之外内容但是，通过今天一早泄露的游戏LOGO来看，最终游戏名称可能还会是《使命召唤：黑色行动》。昨天从PS4平...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品