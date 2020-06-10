中关村在线消息：视频直播在过去的五年里一直处在风口之上。内核上都是视频直播，但伴随着竞争的不断加剧，每年视频直播市场都会不断的细分。视频直播的网站每年会层出不穷地出现，整个市场上的流量也越堆越高。



首届“ChinaJoyPlus”云展 掀开5G直播新篇章

人们从最早使用电脑直播，到后来移动互联网出现，4G加速了手机直播的发展速度。2019年6月，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家公司，这也标志着中国正式迈入5G时代。毫无疑问，5G直播成为了未来几年直播领域的新宠儿。

中国国际数码互动娱乐展览会（简称ChinaJoy）是一年一度玩家们期待的游戏盛会。目前官方已经确定Chinajoy 2020将于7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心如期举办，“科技·引领数字娱乐新浪潮”成为今年的盛会主题。此次ChinaJoy最大的亮点，莫过于线上直播活动首届“ChinaJoyPlus”云展。

ChinaJoy去年做了吃螃蟹的人

ChinaJoy2019的时候，高通基于中国电信的5G现网覆盖和中兴通讯的5G新空口商用系统设备，联合中兴、小米、vivo、OPPO、一加和努比亚共同演示了5G现网环境下的云游戏。

高通产品市场副总裁孙刚在去年的演讲中就已经着重提到了5G，他认为除了低时延，5G+AI也对营造游戏的真实感提供了非常重要的支持，比如对象追踪可以让玩家更加精准的设计。现实世界中的物体还能被即时替换成虚拟物体，并且实时地显示在你的手机屏幕上。这样，玩家的体验也将更具沉浸感。



首届“ChinaJoyPlus”云展 掀开5G直播新篇章

由于E4展馆主要是以手机厂商为主，高通支持的5G展馆对于他们的骁龙855Plus无疑是活的广告牌。从笔者亲身测试来，5G展馆的网络条件在涌入了大量参观者的情况进行视频直播依然是一件绰绰有余的事情。

ChinaJoy2019过去之后，我们也发现各大展会纷纷出现了5G直播的身影。无论是各类5G手机的发布会直播，还是去年年底召开的世界5G大会。5G直播已经从一个新鲜的事物成为了各个展会的主流。

5G直播席卷整个ChinaJoy

新冠疫情的流行对于整个游戏的影响莫过于信息发布形式的转变。大型展会已经不再是游戏厂商的唯一选择，众多海外知名游戏展会纷纷决定采用线上直播的方式来介绍各个游戏厂商的相关内容。

5月8日的时候，东京电玩展主办方CESA正式对外宣布，受到新型冠状病毒影响，9月24日至27日之间举行的东京电玩展2020将计划取消幕张展览馆线下展览，办展形式将改为在线举办。



首届“ChinaJoyPlus”云展 掀开5G直播新篇章

不仅是东京电玩展，科隆电玩展也在5月18日的时候公布了他们线上直播的具体安排。“开幕之夜直播”活动将于2020年8月27日举办，由TGA创始人Geoff Keighley主持。

尽管ChinaJoy今年依旧采取线下展会的方式，不过首届“ChinaJoyPlus”云展同期推出也让人们对ChinaJoy的线上直播生发出无限的期待。

此前各个厂商都会对自家展台的活动进行直播，但是对于普通用户而言，自然无法把所有活动尽收眼底。现在，首届“ChinaJoyPlus”云展的出现，不仅弥补了无法参与线下展会玩家的缺憾。

然而，相比过去的视频直播，2020年的今天更现实的一个问题则是许多海外厂商工作人员无法来到中国，厂商展示自家新作新品也需要一个更为灵活的模式。这个时候，5G网络的支持就显得至关重要了。

ChinaJoy翻开5G直播新篇章

上周，搜狐公司CEO张朝阳在“2020年搜狐科技5G峰会”上表示：“5G大带宽、低延时的特点，结合VR、AI等技术，将可以让直播和游戏玩出更多花样。”显然，张朝阳敏锐地看到了5G时代来临后对于游戏和直播的助推作用。此次首届“ChinaJoyPlus”云展，毫无疑问将成为ChinaJoy2020的点睛之笔，也势必掀开5G直播的新篇章。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：首届“ChinaJoyPlus”云展 掀开5G直播新篇章http://news.zol.com.cn/746/7461046.html