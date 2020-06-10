中关村在线消息：据苹果中国官方的最新消息，无线蓝牙耳机Powerbeats Pro今天正式上架，售价是1888元，其有活力黄、云彩粉、熔岩红及冰川四个配色可选。





苹果中国正式发售Powerbeats Pro系列无线耳机

Powerbeats Pro无线耳机与原版Powerbeats Pro保持一致，可提供长达9小时的听音时间，带上充电盒，总听音时间可达到24小时以上。



该产品的5分钟的快速充电功能，则可提供长达一个半小时的播放时间。

新耳机加入了苹果的H1芯片，可以轻松与设备配对，以及通过iCloud在设备间无缝切换，并支持“Hey Siri”功能，同时提供了IPX4防汗、防水功能，健身房中使用起来可以毫无顾忌。

新Powerbeats Pro耳塞上自带音量和音轨控制，可调节的耳挂有助于在剧烈运动时固定耳机，随机附带了四种尺寸的耳塞，提供了良好的耳塞密封性，不过这款耳机并没有提供主动降噪功能。

该款耳机盒只通过Lightning接口充电，并不具备无线充电功能，不过随附一条Lightning转USB-A线。【7461016】

（文中图片来自互联网）

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