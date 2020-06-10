中关村在线消息：北京时间6月10日消息，本周五凌晨索尼的PS5主机就将举行盛大的发布活动，人们就将一睹PS5的庐山真面。事实上，PS5这台主机比较具有优势的部分正是他那块超高速的SSD硬盘。现在，有关这块SSD出现了更多的消息。



索尼PS5主机SSD更多细节流出 速度高达 5.5GB/s

根据最新的消息显示，PS5主机这块SSD硬盘采用 PCIe 4.0 和 12 通道架构，速度高达 5.5GB/s（压缩数据速度可达 9GB/s）。索尼之前曾经提到，这款SSD硬盘的运行速度是PS4那块的100倍。

同时，PS5主机的SSD硬盘还将支持Karken 压缩技术，并且拥有2个IO协处理器，支持 DMA 主控，并有片上内存，以及一致性引擎，可以让内存与 SSD 之间跑出22GB/s的超级带宽。

索尼原定于北京时间6月5日凌晨的PS5发布会，由于美国悼念被杀黑人弗洛伊德的活动而延期，现在索尼官方宣布，该发布会将在6月12日凌晨4点再次举行。据悉，该发布会时长超过一个小时，将重点展示一批在PS5主机发售后，玩家们将可以游玩到的PS5游戏。

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