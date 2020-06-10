中关村在线消息：近日据悉，Mac 硬件升级专家 OWC 刚刚 Mercury Extreme Pro 6G 系列固态硬盘，作为一款面向 Mac 和 PC 的高性能硬盘驱动器，宣称可带来持续一致的强劲性能表现。



OWC推新Mercury Extreme Pro 6G固态升级盘

该硬盘采用了 2.5 英寸 SATA 外形，最高容量 4TB，适用于 MacBook、Mac Pro、以及 PC 笔电等设备的老用户选择升级，标称峰值读写速率分别达到了 559 MB/s 和 527 MB/s 。

该硬盘对于音视频编辑制作和摄影行业的用户来说，OWC 宣称 Mercury Extreme Pro 6G 固态硬盘可提供持续出众的性能。

该硬盘结合了 DuraWrite 和 RAISE 技术、优质的闪存颗粒、并且预留了 7% 的空间，宣称具有 Tier 1 级别的耐久可靠性、数据完整性、以及使用寿命，辅以五年有限保修支持。

该系列 SSD 可选 240GB / 480GB / 1TB / 2TB / 4TB 版本，售价分别为 79.75 / 119.75 / 219.75 / 429.75 / 899.75 美元（约 565 / 848 / 1556 / 3042 / 6369 RMB）。

可升级的 Mac 机型包括 2012 年中及更早的非 Retina MacBook Pro所有尺寸，2010 年中及更早的 MacBook、2014 年末及更早的 Mac mini、2019 / 2012 及更早的 Mac Pro、以及 2019 年及以前的 iMac 。【7460989】

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